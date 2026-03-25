Bandar Lampung (Lampost.co) — Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Lampung Bambang Sumbogo memprediksi puncak arus balik Lebaran 2026 berlangsung dalam dua gelombang perjalanan pemilir.

Bambang menyebut gelombang pertama terjadi pada 24 Maret 2026 karena sejumlah pekerja harus kembali masuk kerja pada hari berikutnya.

Ia menjelaskan gelombang kedua berpotensi terjadi pada Minggu, 29 Maret 2026 yang menjadi hari terakhir libur sekolah dan pekerja.

“Gelombang kedua kemungkinan muncul pada 29 Maret karena menjadi hari terakhir masa libur,” ujarnya.

Bambang menegaskan pihaknya bersama instansi terkait terus memastikan kesiapan berbagai simpul transportasi guna menjaga kelancaran arus balik pemilir.

Ia menilai banyak masyarakat dari wilayah Jabodetabek memilih kembali pada hari terakhir libur karena jarak tempuh menuju Lampung relatif dekat dalam beberapa jam.

“Kondisi ini harus kami antisipasi agar tidak terjadi penumpukan penumpang maupun kendaraan,” katanya.

Bambang menambahkan pihaknya juga mengantisipasi kemungkinan munculnya tambahan gelombang arus balik setelah 29 Maret.

Ia memastikan tim terus memantau dan mengevaluasi kondisi lapangan agar arus kepulangan masyarakat tetap lancar tanpa hambatan.