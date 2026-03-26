Bandar Lampung (lampost.co)–Dinas Perhubungan Provinsi Lampung memastikan kelancaran arus balik Angkutan Lebaran 2026 melalui kebijakan tarif tunggal pada layanan penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni. Strategi ini menyeimbangkan beban operasional antara dermaga reguler dan eksekutif.

Kadis Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo, menjelaskan bahwa skenario tarif tunggal ini merupakan kelanjutan dari kesuksesan manajemen arus mudik sebelumnya. Kebijakan ini bertujuan agar konsentrasi kendaraan tidak hanya terfokus pada satu jenis layanan dermaga saja.

“Kami menerapkan tarif yang merata baik untuk kelas reguler maupun eksekutif di Bakauheni. Dengan skema ini, proses masuk dermaga menjadi lebih lancar karena tidak ada pembedaan biaya yang signifikan bagi pengguna jasa,” jelas Bambang di Bandar Lampung, Rabu, 25 Maret 2026.

Pemberlakuan tarif merata ini dijadwalkan berlangsung selama sepekan penuh, yakni mulai 23 Maret hingga 29 Maret 2026. Melalui skema ini, petugas di lapangan dapat lebih fleksibel mengarahkan kendaraan ke dermaga yang masih memiliki kapasitas kosong, sehingga produktivitas kapal dapat meningkat tanpa terhambat oleh antrean administratif.

Meskipun diprediksi masih akan ada gelombang kepulangan pada hari Minggu mendatang, Dishub optimistis situasi di Pelabuhan Bakauheni tetap terkendali berkat manajemen layanan yang lebih cair.

Data Arus Mudik

Efektivitas manajemen pelabuhan ini tercermin dari data produksi arus mudik tahun 2026 (H-7 hingga hari H). Tercatat bahwa pergerakan penumpang dan kendaraan dapat terakomodasi :