Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemudik asal berbagai daerah memadati toko oleh-oleh khas Lampung saat arus balik Lebaran.

Toko Aneka Sari Rasa menjadi salah satu tujuan favorit warga untuk berburu buah tangan.

Pemudik asal Jakarta Timur, Marita Nurmala, mengaku selalu menjadikan toko tersebut sebagai pilihan utama setiap tahun bersama keluarganya.

“Hari ini saya bersama keluarga ke sini cari oleh-oleh keripik pisang, kemudian juga kemplang. Pilihannya lengkap untuk dibawa ke keluarga di Jakarta,” ujar Marita.

Ia menilai kelengkapan produk dan kualitas rasa menjadi alasan utama keluarganya tetap setia berbelanja pada toko tersebut setiap musim mudik.

Hal serupa juga disampaikan Azmi, warga asal Citeureup, Bogor. Ia menyebut beberapa makanan khas Lampung selalu masuk daftar wajib untuk dibawa pulang.

“Kemplang, keripik, serta dodol durian jadi oleh-oleh wajib yang saya bawa bersama keluarga,” kata Azmi.

Tingginya minat pemudik terhadap oleh-oleh khas Lampung menunjukkan potensi besar sektor UMKM lokal, terutama produk makanan tradisional yang terus menjadi incaran saat momen Lebaran.

“Menurut saya Lampung itu lengkap kalau soal oleh-oleh dan outlet pilihan banyak jadi tinggal pilih mana yang jadi favoritnya,” katanya.