Bandar Lampung (Lampost.co) — Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Lampung memaksimalkan Program Mudik Gratis 2026 sebagai langkah konkret menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Program ini sekaligus memberi kemudahan bagi masyarakat agar dapat pulang kampung dengan aman dan nyaman.

Kepala Dishub Lampung, Bambang Sumbogo, menegaskan program tersebut menjadi solusi untuk mengurangi risiko kecelakaan.

Terutama bagi pengendara roda dua yang kerap mengalami kelelahan saat menempuh perjalanan jauh.

“Program ini membantu masyarakat pulang dengan aman sekaligus menekan potensi kecelakaan di jalan raya,” ujar Bambang, Senin.

Ia menjelaskan pemerintah mendorong masyarakat memanfaatkan transportasi umum agar tidak perlu berkendara sendiri.

Langkah ini juga berdampak pada pengurangan kepadatan kendaraan pribadi selama arus mudik.

“Fokus kami memberikan kemudahan akses transportasi, mengurangi kepadatan lalu lintas, serta memastikan perjalanan masyarakat berlangsung selamat,” katanya.

Pada pelaksanaan tahun ini, sebanyak 1.886 peserta mengikuti program mudik gratis yang memanfaatkan moda transportasi kereta api dan bus.

Peserta terdiri dari masyarakat umum, mahasiswa, hingga berbagai elemen lainnya.

Tingginya minat masyarakat mendorong panitia menambah armada bus dari rencana awal delapan unit menjadi sembilan unit.

Dishub Lampung mengoperasikan kereta api Rajabasa untuk mengangkut 848 penumpang menuju Kertapati, Palembang.

Selain itu, kereta api Stabas 1 dan 2 melayani 768 penumpang dengan tujuan Baturaja dan Martapura dalam dua jadwal keberangkatan.

Rute Daerah

Sementara itu, sembilan bus melayani rute menuju daerah yang belum terjangkau jalur kereta api.

Tiga bus mengangkut pemudik menuju Krui, Kabupaten Pesisir Barat, tiga bus menuju Liwa, Kabupaten Lampung Barat, dua bus menuju Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, serta satu bus menuju Mesuji.

Bambang mengapresiasi dukungan berbagai pihak, mulai dari BUMN, BUMD, hingga swasta yang turut berkolaborasi menyukseskan program tersebut.

“Sinergi ini sangat membantu pelayanan kepada masyarakat. Kami berharap seluruh pemudik dapat tiba dengan selamat dan merayakan Lebaran bersama keluarga,” ujarnya.

Ia menambahkan pelaksanaan pelepasan peserta berjalan lancar meskipun antrean pemudik mulai terlihat sejak pagi hari.

Petugas keamanan bersama instansi terkait turut mengawal kegiatan guna memastikan seluruh proses memenuhi standar keselamatan.