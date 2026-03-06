Bandar Lampung (lampost.co)–Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) resmi merilis skema rekayasa lalu lintas untuk mengawal arus mudik dan balik Lebaran 2026 (1447 H). Pengaturan ini mencakup sistem One Way, Ganjil Genap, hingga Contraflow guna memastikan kelancaran jutaan kendaraan di Tol Trans Jawa.

1. Jadwal One Way (Satu Arah)

Sistem One Way akan diberlakukan secara penuh pada puncak arus guna memprioritaskan kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah dan Timur.

Periode Lokasi Ruas Tol Waktu Pelaksanaan Arus Mudik KM 70 (Cikatama) – KM 421 (Semarang) 17 Maret (12.00) – 20 Maret (24.00 WIB) Arus Balik KM 421 (Semarang) – KM 70 (Cikatama) 23 Maret (12.00) – 29 Maret (24.00 WIB)

2. Aturan Ganjil Genap

Aturan ini berlaku bagi kendaraan pribadi guna membatasi volume kendaraan di ruas tol utama sebagai berikut:

Ruas Utama: Tol Karawang Barat (KM 47) hingga GT Kalikangkung (KM 414).

Ruas Tambahan: Tol Tangerang-Merak (KM 31 – KM 98).

Masa Berlaku: Mudik (17-20 Maret) dan Balik (23-29 Maret).

Catatan Penting: Sterilisasi jalur akan dilakukan petugas 2 jam sebelum jadwal One Way dimulai. Kendaraan dari arah berlawanan akan diarahkan keluar menuju jalan arteri.

3. Sistem Contraflow Tol Jakarta-Cikampek

Contraflow diterapkan di titik penyempitan (bottleneck) tanpa menutup arus berlawanan secara total.

Lokasi: KM 47 (Karawang Barat) hingga KM 70 (Cikampek).

Puncak Mudik: 17 Maret hingga 20 Maret 2026 (Berlaku 24 Jam).

Panduan Keamanan Berkendara

Meskipun jalur rekayasa memberikan ruang lebih luas, pemudik diimbau untuk tetap waspada:

Pindah Lajur Bertahap: Jika ingin masuk ke rest area, berpindahlah lajur setidaknya 2 KM sebelumnya. Dilarang Berhenti di Bahu Jalan: Gunakan bahu jalan hanya untuk keadaan darurat guna menghindari kecelakaan beruntun. Saldo Tol Cukup: Pastikan saldo kartu elektronik mencukupi tarif terjauh agar tidak menghambat antrean di gerbang tol.

Dengan mematuhi aturan ini, diharapkan perjalanan mudik tahun 2026 dapat berjalan aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan.