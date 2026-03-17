Jakarta (lampost.co)–Menyongsong arus mudik Lebaran 2026, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan terobosan digital dengan menggandeng Google. Kerja sama strategis ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menemukan lokasi posko istirahat resmi melalui aplikasi Google Maps selama perjalanan menuju kampung halaman.

Kini, para pengguna jalan cukup memasukkan kata kunci “Posko Mudik Kemen PU” pada kolom pencarian Google atau Google Maps. Sistem akan secara otomatis menampilkan titik-titik persinggahan terdekat yang berada di sepanjang koridor jalan nasional.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa digitalisasi informasi ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan transparansi layanan.

“Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan kemudahan akses informasi seluas-luasnya. Fokus utama kami adalah menjamin perjalanan yang aman serta nyaman bagi seluruh pemudik,” jelas Dody, baru-baru ini.

Sebaran di 496 Titik Strategis

Kementerian PU telah menyiagakan total 496 Posko Mudik yang tersebar di berbagai pelosok nusantara. Posko-posko ini ditempatkan pada titik krusial di jalur utama pergerakan massa. Selain menyediakan fasilitas dasar seperti area istirahat, toilet, serta kudapan ringan, beberapa lokasi juga menghadirkan sarana relaksasi unik, mulai dari kursi pijat, perangkat PlayStation, hingga fasilitas karaoke untuk melepas penat.

Lebih dari sekadar tempat beristirahat, posko-posko ini berfungsi sebagai unit reaksi cepat untuk menangani situasi darurat di lapangan, seperti kendala kemacetan maupun bencana alam berupa banjir dan tanah longsor di jaringan jalan nasional.

Sebagai pendukung, masyarakat juga dapat mengakses situs microsite mudik.pu.go.id. Platform ini menyediakan data perjalanan secara real-time, yang mencakup: