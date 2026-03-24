Bandar Lampung (Lampost.co) —Toko oleh-oleh khas Lampung, Aneka Sari Rasa di Jalan Ikan Kakap, Kelurahan Pesawahan, Telukbetung Selatan, Bandar Lampung, ramai pengunjung asal Jabodetabek mulai dari H+2 Lebaran.

Supervisor Aneka Sari Rasa, Arya Astawan, mengungkapkan mayoritas pembeli berasal dari wilayah Jabodetabek.

Lonjakan pengunjung mulai terlihat sejak sehari sebelumnya dengan peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Mayoritas pembeli produk kami berasal dari Jabodetabek. Keramaian sudah terasa sejak kemarin, bahkan peningkatannya cukup drastis,” ujar Arya.

Ia menyebutkan, tingkat kunjungan saat ini mencapai sekitar 85 persen, meningkat dari tahun lalu yang hanya berada pada kisaran 70 persen pada periode serupa.

Mengantisipasi lonjakan permintaan, pihak toko telah menyiapkan stok sejak jauh hari. Langkah tersebut mereka lakukan agar kebutuhan wisatawan yang ingin membawa oleh-oleh khas Lampung tetap terpenuhi.

Produk kemplang dan kerupuk masih menjadi favorit pembeli, khususnya pengunjung dari Jabodetabek.

Arya juga memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada Selasa (24/3/2026). Untuk memberikan kenyamanan, pihaknya menyediakan fasilitas ruang tunggu berupa kafe dan restoran bagi para pengunjung.

“Pengunjung bisa bersantai sambil ngopi dan menikmati suasana Kota Bandar Lampung,” katanya.

Ia menegaskan, harga seluruh produk oleh-oleh tetap stabil tanpa kenaikan dari pada tahun sebelumnya.