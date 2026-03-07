Eko menjelaskan pemerintah dan perusahaan pelat merah perlu memperkuat manajemen risiko, menjaga ketahanan jaringan, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor. Politisi Partai Amanat Nasional itu berharap seluruh BUMN terkait mampu menjaga layanan operasional secara aman, andal, dan berkelanjutan selama periode mudik dan arus balik.

“Penguatan koordinasi operasional, kesiapan distribusi energi, dan keandalan layanan kelistrikan. Kemudian, ketahanan sistem transportasi darat dan perkeretaapian. Hal itu menjadi faktor utama dalam menjaga kelancaran arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2026,” kata Eko dalam keterangannya, Sabtu, 7 Maret 2026.

Ia juga menilai sinergi antarpihak menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas layanan bagi masyarakat. Eko mendorong kerja sama erat antara BUMN, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah agar mobilitas masyarakat selama musim mudik tetap berjalan lancar.

Menurut Eko, Komisi VI DPR RI telah menerima pemaparan dari sejumlah BUMN strategis terkait kesiapan menghadapi lonjakan perjalanan Lebaran. Para perusahaan tersebut menyampaikan langkah antisipasi terhadap berbagai potensi gangguan yang mungkin muncul selama periode mudik dan arus balik.

Komitmen

Eko menyebut PT Pertamina Patra Niaga menyatakan komitmen menjaga stabilitas pasokan dan distribusi energi sepanjang masa mudik dan arus balik. Sementara itu, PT PLN (Persero) memastikan sistem kelistrikan nasional tetap andal agar kebutuhan listrik masyarakat terpenuhi selama perayaan Lebaran.

Komitmen serupa juga datang dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Industri Kereta Api (INKA). Kedua perusahaan tersebut menyiapkan sarana dan prasarana perkeretaapian guna menghadapi lonjakan penumpang menjelang Idulfitri.

Selain itu, Perum DAMRI menyatakan kesiapan memperkuat layanan transportasi darat, terutama pada rute yang berpotensi mengalami peningkatan permintaan selama arus mudik maupun arus balik Lebaran.