“Kami imbau masyarakat untuk bisa memanfaatkan waktu WFA. Hal itu agar bisa kembali pada tanggal 25,26 atau 27 Maret,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dalam keterangan resmi, Senin, 23 Maret 2026.

Aan menjelaskan pemerintah memberlakukan kebijakan WFA bagi pegawai di sektor pemerintahan dan BUMN, serta mendorong perusahaan swasta menerapkan kebijakan serupa. Ia berharap para pelaku usaha memberi fleksibilitas kepada karyawan agar mereka dapat mengatur waktu perjalanan pulang secara lebih merata. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mencegah penumpukan kendaraan dalam jumlah besar di jalan.

“Hal ini perlu menjadi perhatian bersama mengingat tingginya lonjakan kendaraan yang terjadi pada puncak arus mudik kemarin,” ungkapnya.

Berdasarkan data Jasa Marga, hingga 22 Maret 2026 pukul 14.00 WIB, kendaraan yang masuk ke Jakarta sudah mencapai 39,9 persen. Adapun total proyeksi sebanyak 3,4 juta unit. Arus tersebut mengalir melalui empat gerbang tol utama, yakni Gerbang Tol Cikupa, Ciawi, Cikatama, dan Kalihurip Utama.

Aan juga mengingatkan para pemudik agar tidak menggunakan bahu jalan sebagai tempat beristirahat. Hal itu karena tindakan tersebut berisiko memicu kecelakaan dan memperparah kemacetan.

“Kami juga mengingatkan masyarakat untuk menggunakan rest area sebaik-baiknya. Maksimalkan waktu 30 menit supaya bisa bergantian dengan yang lainnya atau maksimalkan tempat istirahat yang juga berada di luar jalur tol,” tegas Aan.