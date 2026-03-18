Bantul (lampost.co)–Kepolisian Resor (Polres) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menetapkan aturan ketat terkait pelaksanaan takbir keliling menjelang Idulfitri 1447 Hijriah. Langkah ini upaya preventif untuk menghindari penumpukan arus lalu lintas serta menjaga kondusivitas wilayah pada malam perayaan hari kemenangan.

Kapolres Bantul, AKBP Bayu Puji Hariyanto, melarang peserta takbir keliling melintasi sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Mulai dari simpang empat Gose hingga simpang empat Klodran. Aturan ini selaras dengan Surat Edaran (SE) Bupati Bantul yang memprioritaskan keamanan jalur utama.

Masyarakat sebaiknya menggemakan takbir secara khidmat di masjid atau musala masing-masing. Namun, jika tetap ingin melaksanakan konvoi, terdapat batasan wilayah yang harus dipatuhi.

“Kami mengimbau warga agar melaksanakan takbiran di tempat ibadah. Bagi yang berkeliling, operasional dibatasi hanya di dalam radius wilayah kecamatan setempat,” ujar Bayu Puji Hariyanto, Rabu, 18 Maret 2026.

Seluruh rangkaian kegiatan takbir keliling maupun perlombaan takbiran diwajibkan berakhir paling lambat pukul 23.00 WIB. Setelah batas waktu tersebut, peserta segera membubarkan diri dan kembali ke kediaman masing-masing.

Pihak kepolisian juga mengeluarkan larangan keras terhadap pembawaan barang-barang berikut:

Sajam & Miras: Senjata tajam dan minuman keras yang memicu kriminalitas.

Bahan Peledak: Petasan atau kembang api yang berpotensi memprovokasi keributan.

Atribut Kendaraan: Larangan penggunaan knalpot brong (tidak sesuai standar teknis) dan kewajiban kendaraan untuk memiliki STNK serta laik jalan.

Guna memastikan instruksi ini berjalan efektif, personel kepolisian siaga di berbagai titik strategis untuk melakukan pemantauan intensif. Kapolres memastikan tidak akan ada toleransi bagi pihak-pihak yang melanggar dan mengganggu ketertiban umum (kamtibmas). (MI)