Jakarta (Lampost.co) — Pemerintah resmi memberlakukan aturan baru terkait perlindungan anak di ruang digital. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas. Melalui kebijakan ini, pemerintah menargetkan platform digital agar lebih aman bagi anak.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan tidak ada toleransi bagi pelanggaran. “Tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan,” ujarnya.

Daftar Platform yang Jadi Fokus Pengawasan

Pada tahap awal, pemerintah memfokuskan pengawasan pada delapan platform besar. Platform tersebut meliputi YouTube, TikTok, Facebook, Threads, Instagram, X, Bigo Live, dan Roblox. Platform tersebut memiliki risiko tinggi bagi pengguna anak.

Pemerintah mencatat tingkat kepatuhan setiap platform masih bervariasi. X dan Bigo Live sudah memenuhi ketentuan secara penuh.

Sementara TikTok dan Roblox masih dalam tahap penyesuaian. Di sisi lain, YouTube, Instagram, Facebook, dan Threads belum memenuhi ketentuan.

Ancaman Sanksi hingga Pemblokiran

Pemerintah menginstruksikan seluruh platform segera menyesuaikan layanan. Jika tidak patuh, sanksi akan berlaku sesuai aturan.

Sanksi tersebut mengacu pada peraturan turunan dari PP Tunas. Mulai dari teguran administratif hingga penghentian akses.

Dalam kasus berat, pemerintah dapat memutus akses platform di Indonesia. “Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil langkah penegakan,” tegas Meutya.

Ketentuan teknis juga dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026. Aturan itu menjelaskan jenis sanksi bagi pelanggar.

Langkah penegakan juga secara bertahap dan terukur. Tujuannya agar platform memiliki waktu untuk beradaptasi.

Kebijakan itu menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Indonesia menerapkannya pada skala nasional. Sekitar 70 juta anak di bawah usia 16 tahun menjadi fokus perlindungan. Langkah itu menunjukkan komitmen pemerintah terhadap keamanan digital.

Anak-anak menghadapi berbagai risiko saat mengakses internet. Mulai dari konten tidak sesuai usia hingga kejahatan digital. Untuk itu, regulasi menjadi langkah penting untuk perlindungan.