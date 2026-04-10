Jakarta (Lampost.co) – Prabowo Subianto kembali mengingatkan ancaman krisis serius yang mengintai dunia. Ia menyoroti potensi krisis global pada tiga sektor vital, yaitu pangan, energi, dan air.

Menurutnya, ketiga sektor tersebut menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan suatu negara. Jika terganggu, stabilitas nasional bisa ikut terancam.

Prabowo menegaskan kekhawatiran itu bukan sekadar asumsi. Ia menyebut dunia internasional lama memprediksi ancaman tersebut.

Ia merujuk pada agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui program Sustainable Development Goals (SDGs). Bahkan, PBB lebih dulu memproyeksikan krisis pangan, energi, dan air sebagai tantangan utama dunia. “Saya meyakini dan menyebarluaskan hal-hal pokok yang saya anggap penting untuk keselamatan bangsa,” ujar Prabowo.

Indonesia Masih Punya Keunggulan Air

Meski dunia menghadapi ancaman, Prabowo melihat Indonesia memiliki keunggulan dalam sektor air. Ia menilai sumber daya air di dalam negeri masih cukup melimpah.

Namun, ia mengingatkan tidak semua wilayah merasakan kondisi yang sama. Beberapa daerah, terutama di Indonesia timur, masih kesulitan mendapatkan air bersih. “Di beberapa wilayah, terutama Indonesia timur, masih ada kesulitan air, tapi sebenarnya sumber air tersedia,” katanya.

Masalah Utama di Pengelolaan Lingkungan

Prabowo menilai persoalan air di Indonesia lebih banyak karena pengelolaan yang belum optimal. Ia juga menyoroti kerusakan lingkungan sebagai faktor utama.

Menurutnya, aktivitas penebangan hutan memperburuk kondisi alam. Dampaknya, kemampuan tanah menyerap dan menyimpan air menjadi menurun. “Hutan kita babat, pohon di gunung kita hilangkan, akhirnya air tidak tertahan dan terjadi kekeringan,” tegasnya.

Pentingnya Ketahanan Pangan, Energi, dan Air

Prabowo menekankan Indonesia harus memperkuat ketahanan di tiga sektor tersebut. Langkah itu penting untuk menghadapi potensi krisis global. Ia mengajak semua pihak menjaga keseimbangan alam dan meningkatkan pengelolaan sumber daya.

Selain itu, pemerintah perlu memastikan distribusi air, energi, dan pangan berjalan merata. Sehingga, risiko krisis dapat tertekan.