Bandar Lampung (Lampost.co): Kebijakan pemerintah yang menunda akses akun digital bagi anak di bawah usia 16 tahun menjadi langkah penting dalam melindungi proses tumbuh kembang generasi muda. Hal itu sekaligus menjaga kualitas pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengapresiasi langkah pemerintah yang secara konsisten menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas.

“Kebijakan ini patut mendapat apresiasi karena menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi anak-anak Indonesia di ruang digital. Perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga menjadi bagian penting dari proses pendidikan dan pembentukan karakter generasi bangsa,” kata Rerie, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 7 Maret 2026.

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia pada Jumat (6/3) menerbitkan peraturan menteri. Hal itu sebagai aturan turunan dari PP Tunas yang mengatur tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak.

Melalui regulasi tersebut, pemerintah menunda akses akun bagi anak berusia di bawah 16 tahun pada sejumlah platform digital berisiko tinggi. Termasuk dari media sosial dan layanan jejaring digital.

Pemerintah akan memulai tahap implementasi kebijakan tersebut pada 28 Maret 2026 dengan menonaktifkan secara bertahap akun anak pada platform yang masuk kategori berisiko tinggi.

Menurut Rerie, kebijakan tersebut harus menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pendidikan dan literasi digital yang sehat bagi anak-anak Indonesia.

“Anak-anak perlu mendapat perlindungan dari paparan konten negatif, disinformasi, kekerasan digital, hingga praktik eksploitasi di ruang maya. Hal itu berpotensi merusak proses pembentukan karakter mereka,” ujar anggota Komisi X DPR RI itu.

Ruang Sosial

Ia menegaskan ruang digital kini menjadi salah satu ruang sosial utama bagi anak dan remaja. Karena itu, negara harus mengelola ruang tersebut secara serius untuk memastikan keberlangsungan proses pendidikan serta pembentukan karakter generasi muda.

Menurut Rerie, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut sangat bergantung pada dukungan berbagai pihak.

“Peran keluarga menjadi sangat penting. Orang tua harus menjadi pendamping utama bagi anak dalam mengenal dan menggunakan teknologi digital secara sehat dan bertanggung jawab. Karena itu peningkatan literasi digital bagi masyarakat harus berjalan seiring dengan penerapan regulasi ini,” ujarnya.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap kebijakan tersebut mampu memperkuat upaya bersama dalam membangun generasi muda Indonesia yang berkarakter, sehat secara mental, dan memiliki daya saing global.

“Melindungi anak di ruang digital pada hakikatnya berarti menjaga masa depan bangsa. Kebijakan ini untuk memastikan proses pendidikan dan tumbuh kembang generasi penerus berjalan secara sehat, aman, dan bermartabat,” pungkasnya.