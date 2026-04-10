Bandar Lampung (Lampost.co)– Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana mengapresiasi kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, untuk meninjau hari pertama WFH di lingkungan Pemkot Bandar Lampung.

“Kunjungan ini cukup mendadak bagi kami, kami baru mendapatkan informasi pada pukul 08.00 WIB bahwa Bapak Wamen, sudah berada di sini,” ujarnya, Jumat 10 April 2026.

Eva mengatakan tujuan kehadiran wamendagri adalah untuk meninjau langsung kondisi serta mengidentifikasi berbagai kendala yang ada di Bandar Lampung.

“Kami telah menjelaskan situasinya dan mendampingi beliau melakukan kunjungan ke beberapa titik. Kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Wamen, karena masukan dari pusat sangat penting bagi kami untuk memperbaiki kekurangan yang ada,” kata dia.

Ia mengungkapkan fokus utama pemkot saat ini adalah meningkatkan kinerja masyarakat serta para ASN. Ia juga sudah berkeliling meninjau lapangan.

“Insyaallah ke depannya, terkait kebijakan (anggaran/tunjangan) yang saat ini berada di angka 20 persen, akan terus kami tingkatkan. Hal ini sejalan dengan arahan Bapak Gubernur untuk segera mengimplementasikan instruksi pemerintah pusat,” terangnya.

Ia menambahkan saat ini progres Pemkot Bandar Lampung sudah mencapai 20 persen. Rencananya, minggu depan pihaknya bersama jajaran teknis akan kembali mengadakan rapat koordinasi.

“Kami akan menyusun langkah teknis agar pada bulan depan target 50 persen untuk Bandar Lampung dapat segera terealisasi. ​Terima kasih banyak atas dukungannya,” pungkasnya.