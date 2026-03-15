Bandar Lampung (Lampost.co) — RAMADAN 2026 sudah berada di tikungan terakhir. Di tengah hiruk-pikuk persiapan mudik yang mulai memuncak, ada rasa yang sulit dijelaskan ketika membayangkan pintu rumah di kampung akan segera terbuka. Jarak yang hanya beberapa jam perjalanan itu kini terasa lebih jauh secara emosional, bukan karena kemacetan di jalan raya, melainkan karena perubahan-perubahan yang menunggu di ujung jalan.

Ini adalah tahun kedua saya menjalani Ramadan dan akan merayakan Lebaran tanpa Ibu. Ruang kosong yang ditinggalkannya terasa semakin nyata justru di saat-saat paling sunyi. Dulu, meski saya sudah menjadi seorang ayah dengan dua anak, panggilan telepon dari Ibu adalah alarm sahur yang paling ampuh. Suara seraknya di ujung telepon selalu memastikan bahwa anak lelakinya tidak melewatkan waktu makan. Kini, layar ponsel itu tetap gelap di jam-jam krusial menjelang imsak. Kepergiannya karena sakit yang lama memang menyisakan duka, namun kehilangan perhatian kecil itulah yang paling sering membuat hati mendadak getir.

Saya bukan satu-satunya yang merasakan kehilangan ini. Ada dua adik laki-laki saya yang juga merasakan guncangan yang sama. Kami bertiga kini sibuk dengan aktivitas masing-masing. Adik pertama saya sudah sibuk dengan dunianya sebagai seorang guru, sementara si bungsu masih bergelut dengan tugas akhir. Jika tak ada aral melintang, dalam waktu dekat dia akan wisuda. Kami bertiga, para lelaki yang kini mencoba tegar, diam-diam selalu merindukan hal yang sama: suara Ibu di ujung telepon.

Ritme yang Berbeda

Rumah di kampung pun kini bernapas dengan ritme yang berbeda. Di sana, Ayah masih menunggu dengan tangan terbuka, dan kini beliau tak lagi sendiri. Ada sosok istri baru yang kini menemani masa tuanya, mengisi kursi yang dulu menjadi milik Ibu. Melihat Ayah memiliki teman hidup di masa senjanya adalah sebuah kelegaan yang bersanding dengan kecanggungan yang halus. Kehidupan memang harus terus berjalan, dan rumah itu kini memiliki warna baru yang harus kami terima dengan lapang dada.

Ingatan saya seringkali melompat pada rutinitas sahur yang jauh dari kata mewah. Kami tidak duduk di kursi yang kaku, melainkan menggelar tikar di lantai, melingkar dalam kehangatan yang sederhana. Kesederhanaan itulah yang kini begitu mahal harganya.

Lalu, ada musala tua yang selalu memanggil setiap kali saya pulang. Tempat itu adalah panggung utama kenangan masa kecil yang riuh. Bukan hanya soal barisan tarawih yang kadang goyah karena kantuk, tapi tentang kebersamaan sederhana dengan teman-teman, yang dulu membuat setiap malam Ramadan terasa panjang dan hangat.

Kenangan yang juga membekas datang setelah Subuh. Kami, anak-anak yang hampir setiap hari bertemu di musala, biasanya tidak langsung pulang. Jalanan pagi yang masih lengang menjadi tempat kami berjalan tanpa tujuan, berbincang hal-hal kecil yang kini bahkan sulit diingat satu per satu. Tapi entah mengapa, momen sederhana itu justru terasa paling hangat ketika dikenang kembali.

Arah Kepulangan

Barangkali, itulah alasan mengapa kita selalu bersikeras untuk kembali. Kepulangan bukan sekadar menempuh perjalanan yang melelahkan atau menghindari kemacetan tahunan. Ia adalah upaya menjemput kembali bagian dari diri yang pernah tertinggal di masa lalu—menziarahi makam Ibu yang kini membisu, menemani Ayah dengan kehidupan barunya, atau sekadar berdiri di depan musala yang dulu menjadi saksi riuhnya masa kecil.

Rumah mungkin tak lagi sama seperti yang kita ingat. Namun perjalanan itu tetap menyimpan makna yang tak tergantikan. Di sanalah kita kembali menemukan jejak doa ibu yang pernah menggantung di langit-langit rumah, tawa masa kecil yang bergema di jalan kampung, dan kenangan yang diam-diam tak pernah lupa jalan pulang.

Pada akhirnya, kepulangan bukan tentang menemukan masa lalu yang utuh, sebab waktu memang tak pernah berjalan mundur. Ia adalah keberanian untuk menoleh ke belakang tanpa harus tertahan di sana—menyadari bahwa meski banyak yang berubah, arah menuju akar akan selalu ada. Setiap kali Ramadan mendekati ujungnya, arah itu diam-diam menuntun kita kembali ke satu tempat yang sama: rumah.