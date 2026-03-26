Austin (Lampost.co)–Dunia balap motor Indonesia tengah mengalami euforia luar biasa. Setelah keberhasilan fenomenal di Sirkuit Goiania, Brasil, akhir pekan lalu, sorotan kini tertuju pada talenta muda berbakat, Veda Ega Pratama.

Honda Team Asia secara khusus memberikan julukan unik bagi pembalap asal Gunung Kidul tersebut. Mereka menjuluki Veda Ega sebagai Boeing 954 Pratama Airlines yang siap lepas landas menuju kesuksesan lebih tinggi di musim 2026.

Akun resmi Honda Team Asia mengunggah julukan tersebut tidak lama setelah Veda berhasil finis di podium ketiga pada pergelaran Moto3 Brasil, Minggu (22/3/2026). Keberhasilan ini mencatatkan tinta emas karena Veda menjadi pembalap Indonesia pertama dalam sejarah yang mampu menembus posisi tiga besar di kelas Grand Prix dunia.

Dominasi di Lintasan Brasil

Dalam balapan yang berlangsung dramatis tersebut, Veda menunjukkan kematangan mental meski berstatus sebagai rookie. Pembalap berusia 17 tahun ini mampu bersaing ketat dengan nama-nama besar seperti Maximo Quiles dan Marco Morelli. Kecepatan konsisten yang Veda tunjukkan sepanjang 24 lap membuatnya layak disebut sebagai pesawat jet di lintasan balap.

Kemenangan di Brasil ini bukan sekadar keberuntungan. Sejak seri pembuka di Thailand awal Maret 2026, Veda sudah menunjukkan sinyal positif dengan finis di posisi kelima. Tambahan 16 poin dari Brasil kini membawanya meroket ke peringkat ketiga klasemen sementara Moto3 2026 dengan koleksi 27 poin.

Persiapan Menuju GP Amerika Serikat

Kini, rombongan Boeing 954 Pratama Airlines telah tiba di Austin, Texas, untuk menghadapi seri ketiga di Circuit of the Americas (COTA) yang akan berlangsung pada 27-29 Maret 2026. Tantangan di sirkuit ini diprediksi akan lebih berat mengingat karakter lintasan yang teknis dengan banyak tikungan tajam.

Veda mengaku tetap rendah hati namun optimistis menghadapi balapan di Negeri Paman Sam. “Sirkuit ini adalah pengalaman baru bagi saya. Namun, setelah podium di Brasil, kepercayaan diri tim sedang di puncak. Kami akan terus belajar dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia,” ujar Veda dalam keterangan resminya, Rabu (25/3/2026).

Dukungan Senior Mario Aji

Di kelas Moto2, senior Veda, Mario Suryo Aji, juga terus berjuang menunjukkan performa terbaiknya bersama Honda Team Asia. Kehadiran dua putra terbaik bangsa di dua kelas berbeda ini membuat musim 2026 menjadi periode paling bergairah bagi sejarah motorsport Tanah Air.

Pihak manajemen Honda Team Asia menegaskan dukungan teknis maksimal akan diberikan kepada Veda agar momentum kemenangan ini terus terjaga. Publik di Indonesia kini menanti apakah Boeing 954 akan kembali melakukan pendaratan sempurna di podium COTA pada Senin dini hari WIB mendatang.

Dukungan masyarakat Indonesia menjadi bahan bakar tambahan bagi Veda Ega Pratama untuk terus mengangkasa di kancah internasional dan membuktikan pembalap lokal mampu berbicara banyak di level dunia.