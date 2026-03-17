London (Lampost.co)–Pertempuran papan tengah Liga Inggris musim 2025/2026 antara Crystal Palace dan Leeds United berakhir tanpa pemenang. Laga yang berlangsung di Selhurst Park, Minggu (15/3/2026) itu berakhir dengan skor kacamata 0-0 meski diwarnai berbagai drama, mulai dari kegagalan penalti hingga kartu merah.

Hasil ini membuat kedua tim tetap tertahan di papan bawah klasemen sementara. Crystal Palace kini menempati posisi ke-14 dengan koleksi 39 poin. Sedangkan Leeds United membuntuti di peringkat ke-15 dengan 32 poin dari 30 pertandingan yang telah dijalani.

Drama Penalti dan Kartu Merah di Babak Pertama

Pertandingan berjalan dengan intensitas tinggi sejak peluit pertama berbunyi. Leeds United sebenarnya memiliki peluang emas untuk unggul lebih dahulu pada akhir babak pertama. Wasit menunjuk titik putih setelah menganggap Will Hughes melakukan handsball di area terlarang pada menit ke-45.

Namun, Dominic Calvert-Lewin yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugas. Tendangan striker Inggris tersebut justru melebar dari gawang Palace di bawah kawalan Benitez. Kegagalan ini menjadi pukulan telak bagi tim tamu yang sedang berjuang menjauh dari zona degradasi.

Nasib sial Leeds berlanjut di masa injury time babak pertama (45+5′). Gabriel Gudmundsson harus meninggalkan lapangan lebih cepat setelah menerima kartu kuning kedua akibat pelanggaran keras terhadap Ismaila Sarr. Keputusan wasit ini memaksa anak asuh Daniel Farke bermain dengan 10 orang di sepanjang babak kedua.

Dominasi Palace dan Intervensi VAR

Memasuki babak kedua, Crystal Palace yang unggul jumlah pemain langsung mengambil inisiatif serangan. Manajer Palace, Oliver Glasner, memasukkan Adam Wharton dan Jean-Philippe Mateta pada menit ke-60 untuk menambah daya gedor.

The Eagles sempat bersorak pada menit ke-79 ketika Jefferson Lerma berhasil menggetarkan jala gawang Leeds lewat sundulan jarak dekat. Namun, kegembiraan pendukung tuan rumah sirna setelah video assistant referee (VAR) membatalkan gol tersebut karena Brennan Johnson sudah lebih dahulu offside dalam proses serangan.

Meskipun menguasai 55 persen penguasaan bola dan terus menekan, pertahanan disiplin yang Pascal Struijk dan kawan-kawan galang berhasil membuat Leeds mencuri satu poin dari London Selatan.

Susunan Pemain

Crystal Palace: Benitez; Richards, Guehi, Lacroix, Mitchell; Lerma, Hughes, Kamada, Sarr, Johnson; Calvert-Lewin (Larsen).

Leeds United: Darlow; Bogle, Struijk, Bijol, Gudmundsson; Ampadu, Gruev, Aaronson; Solomon, James, Calvert-Lewin.