Amsterdam (Lampost.co)—Penjaga gawang utama Timnas Indonesia, Maarten Paes, resmi memulai babak baru dalam karier profesionalnya dengan bergabung bersama raksasa Eredivisie, Ajax Amsterdam. Pihak klub merilis pengumuman resmi ini pada Senin (2/2/2026) malam. Hal itu menandai kembalinya sang kiper ke tanah kelahirannya dengan status sebagai bintang sepak bola Asia.

Pemain berusia 27 tahun tersebut datang dari klub Major League Soccer (MLS), FC Dallas, dengan nilai transfer mencapai 1,5 juta euro. Ajax memberikan kontrak jangka panjang berdurasi 3,5 tahun yang akan mengikat Paes di Johan Cruyff ArenA hingga 30 Juni 2029.

Langkah Strategis De Godenzonen

Direktur Sepak Bola Ajax, Marijn Beuker, menyatakan perekrutan Paes merupakan langkah cepat untuk mengisi kekosongan setelah kiper veteran Remko Pasveer memutuskan hengkang ke Heracles Almelo. Menurut Beuker, Paes adalah profil yang sudah lama masuk radar pemantauan Ajax.

“Kami telah memantau Maarten selama beberapa musim terakhir. Dia adalah kiper yang sangat berpengalaman, andal, dan memiliki mentalitas latihan yang luar biasa. Dia memenuhi semua kriteria yang kami butuhkan untuk menjaga stabilitas di bawah mistar gawang,” ujar Beuker dalam rilis resmi klub.

Emosi Maarten Paes Kembali ke Belanda

Bagi Maarten Paes, kepindahan ini bukan sekadar urusan profesional, melainkan sebuah kepulangan emosional. Setelah menghabiskan empat musim yang gemilang di Amerika Serikat bersama FC Dallas, Paes merasa ini adalah waktu yang tepat untuk kembali bersaing di level tertinggi Eropa.

“Bergabung dengan Ajax adalah momen besar bagi saya dan keluarga. Saya tumbuh di Belanda dan selalu tahu betapa besarnya sejarah klub ini. Saya siap memberikan segalanya untuk tim ini dan membanggakan pendukung saya di Indonesia,” kata Paes yang kini telah mengoleksi 10 caps bersama Skuad Garuda.

Reputasi Gemilang dari MLS

Paes meninggalkan FC Dallas dengan kepala tegak. Selama musim 2025, ia dipercaya menjabat sebagai kapten tim dan mencatatkan performa impresif dengan 69 penyelamatan penting. Sebelumnya pada 2024, ia juga memenangkan penghargaan MLS Save of the Year dan terpilih masuk skuad MLS All-Star.

Kehadiran Paes di Ajax tidak hanya memperkuat lini pertahanan klub peraih 36 gelar Liga Belanda tersebut, tetapi juga makin melambungkan nama Indonesia di kancah sepak bola elite Eropa. Harapannya Paes segera menjalani debutnya dalam waktu dekat mengingat kompetisi Eredivisie musim 2025/2026 tengah memasuki fase krusial.

Dengan bergabungnya Paes ke Ajax, publik sepak bola Tanah Air kini menantikan aksi kiper bertinggi 191 cm tersebut mengawal gawang salah satu klub tersukses di dunia. Sekaligus menjaga performa puncaknya demi ambisi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia mendatang.