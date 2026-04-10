Amsterdam (Lampost.co)–Kabar gembira datang bagi pencinta sepak bola Tanah Air di tengah memanasnya kompetisi di Eropa. Empat pemain pilar Timnas Indonesia, yakni Justin Hubner, Dean James, Nathan Tjoe-A-On, dan Tim Geypens, akhirnya bisa kembali merumput di Liga Belanda. Kepastian ini muncul setelah mereka sempat tersangkut masalah administratif paspor atau yang populer dijuluki sebagai Passportgate.

Masalah ini sebelumnya sempat mengguncang jagat sepak bola Belanda, di mana para pemain naturalisasi kehilangan status kewarganegaraan Belanda mereka secara otomatis setelah resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Mengingat Belanda tidak mengenal kewarganegaraan ganda bagi orang dewasa yang secara sukarela mengambil paspor negara lain, keempat pemain tersebut sempat kehilangan hak kerja sebagai pemain lokal Uni Eropa.

Justin Hubner Siap Tempur Kontra NAC Breda

Lini pertahanan Fortuna Sittard akan kembali diperkuat Justin Hubner. Melansir media Belanda, De Limburger, Jumat (10/4/2026), bek berusia 22 tahun tersebut sudah memenuhi syarat untuk kembali bermain pada akhir pekan ini. Justin Hubner bersama rekan setimnya, Justin Lonwijk (Suriname), sebelumnya terpaksa absen dalam satu pertandingan Eredivisie akibat kekosongan izin tinggal pasca-naturalisasi.

Fortuna Sittard akan menjamu NAC Breda, Minggu (12/4/2026), pukul 17.15 WIB, dalam laga pekan ke-30 Eredivisie. Kembalinya Hubner menjadi angin segar bagi tim untuk mengamankan poin di kandang sendiri.

Dean James dan Tim Geypens Kantongi Lampu Hijau

Selain Hubner, Dean James juga sudah bisa membela Go Ahead Eagles. Jaksa independen KNVB telah menyelesaikan penyelidikan dan membebaskan James dari sanksi indisipliner. James akan melakoni laga tandang melawan Groningen pada Minggu (12/4/2026) dini hari WIB. Melalui akun X resminya, Go Ahead Eagles mengonfirmasi James kini berhak bermain kembali bersama rekannya, Richonell Margaret.

Di kasta kedua (Eerste Divisie), bek kiri Tim Geypens juga membawa kabar baik. Klubnya, FC Emmen, mengonfirmasi Geypens telah memenuhi seluruh persyaratan administratif. Ia kini memegang izin tinggal sementara yang berlaku hingga tahun 2031 dengan opsi perpanjangan. Emmen akan bertandang ke markas Waalwijk pada Sabtu (11/4/2026) dini hari WIB.

Nathan Tjoe-A-On Kembali ke Skuad Willem II

Tidak ketinggalan, Nathan Tjoe-A-On juga sudah mengantongi izin kerja untuk kembali berseragam Willem II. Melalui pernyataan resmi di media sosial, klub mengonfirmasi bek sayap andalan Indonesia tersebut sudah bergabung dalam sesi latihan skuad utama. Willem II akan menjamu Almere City, Minggu (12/4/2026), pukul 21.45 WIB.

Kasus Passportgate ini menjadi pelajaran penting bagi para pemain naturalisasi dan klub-klub di Belanda. Dengan tuntasnya masalah administrasi ini, para pemain kini bisa kembali fokus memberikan performa terbaik di level klub sekaligus menjaga ritme permainan sebelum kembali menjalankan tugas internasional bersama Timnas Indonesia.