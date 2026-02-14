Riyadh (Lampost.co)–Al-Ahli Saudi sukses membawa pulang poin penuh setelah menghancurkan tuan rumah Al Shabab dengan skor mencolok 5-2 dalam lanjutan Saudi Pro League 2025/2026 pekan ke-22. Bertanding di SHG Arena, Riyadh, Jumat (13/2/2026) malam, tim tamu tampil dominan sejak menit awal.

Kemenangan ini membuat Al-Ahli terus menempel ketat Al-Hilal di puncak klasemen sementara. Al-Ahli pun memperpanjang rekor tidak terkalahkan mereka menjadi 11 pertandingan beruntun di liga domestik musim ini.

Dominasi Total Pasukan Jeddah

Al-Ahli tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Laga baru berjalan enam menit, Rayan Hamed sudah menggetarkan jala gawang Al Shabab melalui penyelesaian klinis. Tekanan tim tamu terus berlanjut hingga Franck Kessie menggandakan keunggulan lewat tendangan cip yang memperdaya kiper tuan rumah.

Bintang asal Aljazair, Riyad Mahrez, menambah penderitaan Al Shabab setelah mencetak gol ketiga memanfaatkan assist Kessie. Meski sempat tertinggal jauh, Al Shabab mencoba bangkit melalui aksi individu Yannick Carrasco pada menit ke-33 yang memperkecil kedudukan menjadi 1-3.

Namun, harapan tuan rumah langsung sirna sesaat setelah kick-off babak pertama mulai kembali. Enzo Millot sukses mencetak gol keempat Al-Ahli setelah menerima umpan matang Ivan Toney, sekaligus menutup asa Al Shabab untuk mengejar ketinggalan dengan cepat.

Rekor Bersejarah Ivan Toney

Memasuki penghujung babak pertama, Yannick Carrasco sempat mencetak gol kedua melalui titik putih untuk membuat skor menjadi 2-4. Namun, babak kedua mutlak menjadi milik tim tamu yang bermain lebih taktis untuk menjaga keunggulan.

Eksekusi penalti Ivan Toney di babak kedua menutup pesta gol Al-Ahli. Gol ini menjadi catatan sejarah tersendiri bagi striker asal Inggris tersebut.

Toney kini resmi mengoleksi 20 gol musim ini. Hal itu menjadikannya pemain Al-Ahli kedua setelah Omar Al-Somah yang mampu mencetak 20 gol atau lebih dalam dua musim pertamanya di kompetisi tertinggi Arab Saudi.

Hebatnya lagi, seluruh 20 gol Toney musim ini lahir dari dalam kotak penalti, menegaskan statusnya sebagai predator area terlarang paling mematikan di liga saat ini.

Posisi Klasemen Terbaru

Dengan hasil ini, Al-Ahli tetap kokoh di posisi kedua klasemen Saudi Pro League musim 2025/2026 dengan perolehan poin yang makin mendekati sang pemuncak, Al-Hilal. Sebaliknya, kekalahan telak ini membuat Al Shabab makin terpuruk di papan bawah, tepatnya di peringkat ke-14, terpaut tipis dari zona degradasi.

Pelatih Al-Ahli menyatakan kepuasannya atas performa lini depan yang sangat efektif. Sementara itu, kubu Al Shabab harus segera melakukan evaluasi total mengingat jadwal padat pada sisa musim 2026 ini, termasuk kesertaan mereka di ajang GCC Champions League.

Susunan pemain:

Al Shabab: Kim Seung-gyu, Al-Sharari, Renan, Al-Harbi, Cuellar, Guanca, Yannick Carrasco, Al-Juwayr.

Al-Ahli Saudi: Edouard Mendy, Rayan Hamed, Demiral, Ibanez, Majrashi, Franck Kessie, Enzo Millot, Riyad Mahrez, Roberto Firmino, Ivan Toney,