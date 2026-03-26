Jeddah (Lampost.co)–Klub raksasa Liga Pro Arab Saudi, Al-Ittihad, telah mengaktifkan kembali perburuan mereka terhadap bintang Liverpool, Mohamed Salah. Kabar ini mencuat hanya dua hari setelah sang pemain secara resmi mengumumkan akan meninggalkan Anfield pada akhir musim 2025/2026 ini.

Spekulasi mengenai masa depan Salah kini memasuki babak baru. Pemain berjuluk The Egyptian King itu telah sepakat dengan manajemen Liverpool untuk mengakhiri kontraknya satu tahun lebih awal. Pada kesepakatan semula kontrak Salah seharusnya berakhir pada Juni 2027. Dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang, Al-Ittihad tidak ingin membuang waktu. Mereka pun bersiap mengamankan tanda tangan ikon sepak bola Arab tersebut.

Informasi dari sumber internal di Arab Saudi menyebutkan Al-Ittihad telah menyiapkan paket kontrak dua tahun. Nilai kontraknya mencapai 100 juta Euro atau sekitar Rp1,7 triliun per musim. Angka ini akan menjadikan Salah sebagai salah satu atlet dengan pendapatan tertinggi di dunia. Dia akan bersanding dengan nama-nama besar seperti Cristiano Ronaldo yang lebih dahulu merumput di Timur Tengah.

Keputusan Salah untuk hengkang dari Merseyside menandai berakhirnya era sembilan tahun yang penuh prestasi. Sejak bergabung dari AS Roma pada 2017, Salah telah mencatatkan 255 gol dalam 435 penampilan. Dia juga membawa Liverpool meraih delapan trofi mayor. Termasuk dua gelar Liga Primer Inggris (2019/2020 dan 2024/2025) serta satu trofi Liga Champions.

Meski performanya sempat turun di bawah asuhan Arne Slot musim ini, kontribusi Salah tetap signifikan dengan torehan 10 gol dan 9 assist sejauh ini. Ketegangan sempat terjadi antara sang pemain dan pihak klub pada akhir tahun 2025 lalu, yang diduga menjadi salah satu pemicu percepatan perpisahan ini.

Selain Al-Ittihad, klub kaya baru Arab Saudi lainnya, Al Qadsiah, juga memantau situasi Salah. Namun, daya tarik sejarah dan ambisi Al-Ittihad untuk menjadikan Salah sebagai wajah baru klub pasca-era Karim Benzema akan menjadi keunggulan tersendiri dalam negosiasi ini.

Pihak perwakilan Salah, Ramy Abbas Issa, hingga kini belum memberikan keterangan resmi mengenai pelabuhan berikutnya bagi kliennya. Namun, kepindahan ke Arab Saudi akan menjadi langkah paling logis bagi Salah yang akan merayakan ulang tahun ke-34 pada Juni mendatang, bertepatan dengan partisipasinya membela Mesir di Piala Dunia 2026.

Liverpool sendiri kabarnya sudah mulai membidik sejumlah nama sebagai suksesor Salah, di antaranya bintang Newcastle United, Anthony Gordon, dan Michael Olise dari Bayern Muenchen.