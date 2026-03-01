Al Majma’a (Lampost.co)–Al-Nassr sukses memetik kemenangan krusial dalam perburuan gelar juara Saudi Pro League musim 2025/2026. Bertandang ke markas Al Feiha di Al Majma’a Sport City Stadium, Minggu (1/3/2026) dini hari WIB, tim berjuluk Al-Alami itu menang dengan skor meyakinkan 3-1.

Drama Penalti Cristiano Ronaldo

Pertandingan pekan ke-24 ini dimulai dengan intensitas tinggi. Al-Nassr sebenarnya berpeluang unggul cepat pada menit ke-11 setelah wasit menunjuk titik putih akibat pelanggaran di kotak terlarang. Cristiano Ronaldo yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugas, tendangan mendatarnya melenceng tipis di sisi gawang Al Feiha.

Kegagalan sang megabintang tampaknya memengaruhi mental tim di babak pertama. Al Feiha justru berhasil mencuri keunggulan pada masa injury time (45+2′). Tekanan tinggi dari tuan rumah memaksa bek Al-Nassr, Abdulelah Al-Amri, melakukan gol bunuh diri. Skor 1-0 untuk keunggulan Al Feiha bertahan hingga turun minum.

Kebangkitan Al-Alami di Babak Kedua

Memasuki paruh kedua, pelatih Jorge Jesus melakukan perubahan taktik yang lebih agresif. Hasilnya baru terlihat pada menit ke-72. Sadio Mane muncul sebagai pahlawan penyama kedudukan setelah memanfaatkan umpan silang akurat dari Kingsley Coman. Gol tersebut memicu semangat juang para pemain Al-Nassr.

Petaka bagi tuan rumah kembali hadir pada menit ke-80. Bek Al Feiha, Orlando Mosquera, salah mengantisipasi bola yang justru masuk ke gawang sendiri, membuat Al-Nassr berbalik unggul 2-1. Lima menit berselang, Abdullah Al Hamdan yang masuk menggantikan Ronaldo mengunci kemenangan menjadi 3-1 setelah menerima assist matang dari Joao Felix.

Peta Persaingan Klasemen 2026

Kemenangan ini membawa Al-Nassr semakin kokoh di puncak klasemen sementara Saudi Pro League 2025/2026 dengan koleksi 61 poin dari 24 pertandingan. Mereka kini unggul dua angka dari Al Ahli yang membayangi di posisi kedua dengan 59 poin, serta meninggalkan Al Hilal di peringkat ketiga dengan 58 poin.

Meski tidak mencetak gol di laga ini, Cristiano Ronaldo masih bersaing ketat dalam bursa top skor musim 2026. Ronaldo saat ini mengoleksi 21 gol, hanya terpaut dua gol dari striker Al Ahli, Ivan Toney, yang memimpin daftar pencetak gol terbanyak dengan 23 gol.

Susunan Pemain

Al Feiha: Mosquera; Al-Qaydi, Al-Rashidi, Al-Shuwaish, Al-Baqawi; Cimirot, Ricardo Ryller; Fashion Sakala, Onyekuru, Al-Harthi; Nwakaeme.

Al-Nassr: Bento; Sultan Al-Ghannam, Al-Amri, Laporte, Alex Telles; Marcelo Brozovic, Otavio; Kingsley Coman, Joao Felix, Sadio Mane; Cristiano Ronaldo (Abdullah Al Hamdan 82′).