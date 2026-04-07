Napoli (Lampost.co)–Pelatih kepala AC Milan, Massimiliano Allegri, memberikan pernyataan mengejutkan mengenai arah tujuan timnya di sisa musim Serie A 2025/2026. Pasca-kekalahan tipis 0-1 dari Napoli di Stadion Diego Armando Maradona, Selasa (7/4/2026) dini hari WIB, Allegri menegaskan fokus utama Rossoneri saat ini bukanlah mengejar gelar juara (scudetto), melainkan mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan.

Kekalahan tersebut membuat AC Milan harus rela turun ke peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 63 poin. Mereka kini tertinggal dua poin dari Napoli yang merangsek ke posisi kedua, dan makin menjauh dari pemuncak klasemen, Inter Milan, dengan selisih sembilan poin.

Menjauh dari Perburuan Gelar Juara

Allegri mengakui jarak poin yang ada saat ini membuat ambisi juara menjadi tidak realistis bagi Theo Hernandez dan kawan-kawan. Dengan kompetisi yang hanya menyisakan tujuh pertandingan lagi, Allegri memilih bersikap pragmatis demi menjaga stabilitas mental tim.

“Perburuan scudetto bukan untuk kami saat ini. Inter berjarak sembilan poin dan Napoli kini berada di atas kami. Kami harus fokus pada diri sendiri, menjalani satu pertandingan demi satu pertandingan. Saat ini kami masih berada di jalur target kami (zona UCL),” ujar Allegri mengutip Football Italia, Selasa (7/4/2026).

Meskipun saat ini masih berada di zona Liga Champions, posisi Milan belum sepenuhnya aman. Persaingan di papan atas sangatlah ketat; Milan hanya unggul lima poin dari Como di posisi keempat dan enam poin dari Juventus yang mengintai di peringkat kelima.

Evaluasi Lini Serang dan Perjudian Taktik

Dalam laga kontra Napoli, Allegri melakukan perombakan besar-besaran pada susunan pemainnya. Bintang utama seperti Rafael Leao dan Christian Pulisic harus memulai laga dari bangku cadangan karena kondisi kebugaran yang belum fit 100 persen. Sebagai gantinya, Allegri menduetkan Niclas Fullkrug dan Christopher Nkunku di lini depan.

Sayangnya, eksperimen ini kurang membuahkan hasil. Lini serang Milan tampak kesulitan membongkar pertahanan rapat Napoli yang dikawal kiper Vanja Milinkovic-Savic. Kebuntuan pecah pada menit ke-79 melalui tendangan voli Matteo Politano yang memastikan kemenangan tuan rumah.

“Itu adalah pertandingan dengan sedikit peluang mencetak gol. Kami seharusnya bisa sedikit lebih cepat menyelesaikan serangan di babak kedua, karena kami ragu dan memberi mereka kesempatan untuk menutup ruang,” ujar pelatih asal Italia tersebut.

Misi Bangkit Menjamu Udinese

AC Milan memiliki kesempatan cepat untuk memulihkan kepercayaan diri dan mengambil alih posisi kedua untuk sementara waktu. Mereka akan menjamu Udinese, Sabtu (11/4/2026), pukul 23.00 WIB. Kemenangan menjadi harga mati bagi Milan jika tidak ingin posisi mereka semakin didekati Como maupun Juventus.

Di sisi lain, Napoli yang sedang dalam tren positif dengan lima kemenangan beruntun baru akan bermain pada Minggu (12/4/2026) melawan Parma. Persaingan memperebutkan posisi runner-up pun i akan terus memanas hingga pekan-pekan terakhir liga.