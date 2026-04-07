Madrid (Lampost.co)–Sorotan dunia sepak bola tertuju ke Stadion Santiago Bernabeu saat Real Madrid bersiap menjamu raksasa Jerman, Bayern Muenchen, dalam laga leg pertama perempat final Liga Champions 2025/2026, Rabu (8/4/2026) dini hari WIB. Pelatih Los Blancos, Alvaro Arbeloa, menegaskan skuadnya telah melupakan hasil buruk di kompetisi domestik dan fokus penuh untuk menunjukkan karakter asli mereka di panggung Eropa.

Prediksi pertandingan ini akan berlangsung dengan intensitas tinggi, mengingat kedua tim merupakan penguasa sejarah di kompetisi antarklub paling bergengsi di dunia tersebut. Arbeloa menyadari Bayern datang dengan ambisi besar, namun ia percaya DNA juara Madrid akan menjadi pembeda.

Mentalitas Eropa di Tengah Tekanan Domestik

Real Madrid menatap laga ini sebagai momentum kebangkitan yang sangat krusial. Pasalnya, akhir pekan lalu mereka baru saja menelan pil pahit setelah kalah dari Mallorca dengan skor 1-2 di ajang La Liga. Hasil negatif tersebut membuat Madrid kini tertinggal tujuh poin dari rival abadi mereka, Barcelona, dalam perburuan gelar juara Liga Spanyol.

Meski demikian, Arbeloa meminta anak asuhnya untuk tidak berlarut-larut dalam kekecewaan. Menurutnya, Liga Champions adalah kompetisi yang berbeda di mana sejarah dan tradisi klub sering berbicara lebih lantang daripada performa liga.

“Kami tahu mereka akan sangat menekan kami di lapangan. Bayern tengah menjalani musim yang luar biasa, tetapi Madrid memiliki tradisi kuat ketika menghadapi tim-tim besar,” ujar Arbeloa dalam sesi konferensi pers seperti beIN Sports kutip, Selasa (7/4/2026).

Waspadai Kekuatan Komplet Skuad Vincent Kompany

Bayern Muenchen sendiri datang ke Madrid dengan kepercayaan diri yang meluap. Di bawah asuhan Vincent Kompany, Die Roten tampil sangat konsisten dengan memimpin klasemen Bundesliga lewat keunggulan sembilan poin. Di ajang Liga Champions musim ini, mereka tercatat baru menelan satu kekalahan.

Arbeloa menyoroti kualitas Bayern yang sangat komplet di setiap lini. Kecepatan transisi dari bertahan ke menyerang yang menjadi ciri khas tim asuhan Kompany jadi ancaman utama yang harus lini belakang Madrid redam.

“Intensitas permainan dan kecepatan transisi Bayern akan menjadi tantangan besar bagi tim kami. Mereka sangat seimbang baik saat bertahan maupun menyerang,” ujar mantan bek sayap Madrid tersebut.

Modal Agregat Fantastis Lawan Manchester City

Optimisme Arbeloa bukan tanpa alasan. Real Madrid melangkah ke babak perempat final ini dengan catatan yang sangat meyakinkan. Pada babak sebelumnya, mereka sukses menyingkirkan juara bertahan Manchester City dengan agregat mencolok 5-1.

Kemenangan dominan atas tim asuhan Pep Guardiola tersebut menjadi bukti dalam kondisi tertekan sekalipun, Real Madrid mampu meledakkan performa terbaiknya di Liga Champions. Dukungan penuh publik Bernabeu harapannya mampu menjadi pemain ke-12 yang membantu Los Blancos mengamankan modal berharga sebelum bertandang ke Allianz Arena pada leg kedua nanti.