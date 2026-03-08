Mansfield (Lampost.co)–Arsenal berhasil mengamankan tiket ke babak perempat final FA Cup 2025/2026 setelah meraih kemenangan tipis 1-2 atas tim kasta ketiga, Mansfield Town. Pertandingan yang berlangsung di One Call Stadium Sabtu (7/3/2026) tersebut menyajikan drama sengit hingga menit akhir.

Tim asuhan Mikel Arteta sempat unggul lebih dahulu melalui gol Noni Madueke pada menit ke-41. Namun, Mansfield Town yang tampil tanpa beban di hadapan pendukung sendiri memberikan perlawanan luar biasa.

Tuan rumah sempat menyamakan kedudukan lewat gol Will Evans pada menit ke-50. Kemenangan The Gunners akhirnya tercipta lewat tendangan keras pemain pengganti, Eberechi Eze, pada menit ke-66.

Rekor Sejarah Max Dowman

Laga ini menjadi catatan sejarah baru bagi Meriam London. Arteta menurunkan dua pemain remaja berusia 16 tahun, Max Dowman dan Marli Salmon, sebagai starter.

Penampilan Max Dowman menjadikannya sebagai pemain termuda Arsenal yang pernah bertanding di ajang FA Cup. Sebuah perjudian yang berisiko namun memberikan pengalaman berharga bagi talenta muda tersebut.

Meski menguasai jalannya pertandingan, Arsenal tampak kesulitan menembus pertahanan rapat The Stags yang dijaga ketat kiper Liam Roberts. Mansfield bahkan sempat merepotkan barisan pertahanan Arsenal yang dikawal Riccardo Calafiori dan Cristhian Mosquera melalui skema serangan balik cepat.

Jalannya Pertandingan

Gol pembuka lahir setelah Noni Madueke melepaskan tembakan melengkung ke pojok kanan atas gawang Mansfield. Memasuki babak kedua, kesalahan koordinasi di lini belakang Arsenal yang melibatkan Marli Salmon berhasil Will Evans manfaatkan. Pemain yang baru masuk sebagai pengganti tersebut melepaskan tembakan rendah yang gagal Kepa Arrizabalaga halau.

Dalam posisi imbang 1-1, Arteta memasukkan Eberechi Eze dan Bukayo Saka untuk meningkatkan daya gedor. Hasilnya instan, Eze melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-66 yang memastikan langkah Arsenal ke fase berikutnya. Meski Mansfield terus menekan di sisa waktu, skor 1-2 bertahan hingga peluit panjang berbunyi.

Menatap Quadruple dan Perempat Final

Kemenangan ini menjaga asa Arsenal meraih empat gelar (quadruple) musim ini. Setelah laga ini, Meriam London akan langsung bersiap menuju Jerman untuk menghadapi Bayer Leverkusen dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions pada tengah pekan mendatang.

Undian babak perempat final FA Cup akan berlangsung pada Senin (9/3/2026). Arsenal berpotensi bertemu dengan tim-tim besar lainnya seperti Liverpool atau pemenang antara Manchester City dan Newcastle United yang masih bertahan di kompetisi tertua di dunia ini.

Susunan Pemain:

Mansfield Town: Liam Roberts; Frazer Blake-Tracy, Adedeji Oshilaja, Kyle Knoyle; Stephen McLaughlin, Louis Reed, Jonathan Russell, Lucas Akins; George Abbott, Rhys Oates, Tyler Roberts.

Arsenal: Kepa Arrizabalaga; Riccardo Calafiori, Christian Norgaard, Cristhian Mosquera, Marli Salmon; Leandro Trossard, Max Dowman, Kai Havertz; Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, Noni Madueke.