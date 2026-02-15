Roma (Lampost.co)—Nasib malang menimpa SS Lazio saat menjamu Atalanta BC dalam lanjutan pekan ke-25 Serie A musim 2025/2026. Bertanding di Stadio Olimpico, Minggu (15/2/2026) dini hari WIB, tim asuhan Maurizio Sarri harus menyerah 0-2 dari sang tamu.

Jalannya Pertandingan

Sejak peluit pertama berbunyi, Lazio sebenarnya mencoba mengambil inisiatif serangan. Namun, tembok pertahanan Atalanta yang digalang duet bek tangguh di bawah arahan pelatih Raffaele Palladino tampak sangat disiplin. Bencana bagi tuan rumah datang pada menit ke-41 ketika wasit menunjuk titik putih setelah Danilo Cataldi dianggap melakukan handball di kotak terlarang.

Ederson yang maju sebagai eksekutor dengan tenang mengecoh Ivan Provedel, membawa Atalanta unggul 1-0. Skor ini bertahan hingga turun minum meskipun Lazio sempat menekan melalui Gustav Isaksen.

Memasuki babak kedua, Lazio meningkatkan intensitas serangan. Daniel Maldini dan Petar Ratkov nyaris menyamakan kedudukan, namun dewi fortuna belum berpihak karena sepakan mereka membentur tiang gawang. Di tengah upaya Lazio mengejar ketinggalan, Atalanta justru memberikan pukulan mematikan.

Pada menit ke-60, Nicola Zalewski menggandakan keunggulan tim tamu. Memanfaatkan umpan manis Lorenzo Bernasconi, Zalewski melepaskan tembakan melengkung dari luar kotak penalti yang bersarang telak di pojok gawang Lazio. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai.

Performa Gemilang Marco Carnesecchi

Kemenangan La Dea tidak lepas dari penampilan impresif kiper Marco Carnesecchi. Ia tercatat melakukan tiga penyelamatan krusial yang membuat frustrasi barisan depan Biancocelesti. Maurizio Sarri sendiri tampak kecewa di pinggir lapangan karena absennya sejumlah pemain pilar seperti Mattia Zaccagni dan Alessio Romagnoli sangat terasa dampaknya terhadap kreativitas dan stabilitas tim.

Posisi Klasemen dan Fokus Berikutnya

Dengan hasil ini, Atalanta makin mengokohkan posisi mereka di zona Eropa. La Dea kini menempati peringkat ke-7 klasemen sementara Serie A dengan koleksi 39 poin, unggul enam angka dari Lazio yang tertahan di posisi ke-8 dengan 33 poin.

Pertemuan ini juga menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim. Pasalnya, Lazio dan Atalanta akan kembali bentrok di babak semifinal Coppa Italia yang akan berlangsung pada awal Maret 2026 mendatang. Bagi Lazio, kekalahan ini menjadi pekerjaan rumah besar mengingat para penggemar mulai menyuarakan protes atas inkonsistensi tim di awal tahun 2026 ini.

Susunan Pemain:

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Tavares; Taylor, Cataldi, Guendouzi; Isaksen, Maldini, Noslin.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic.