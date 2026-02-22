Bilbao (Lampost.co)—Athletic Bilbao berhasil memetik kemenangan penting saat menjamu Elche dalam laga pembuka pekan ke-25 La Liga musim 2025/2026. Bertanding di hadapan pendukung sendiri di Stadion San Mames pada Sabtu (21/2/2026) dini hari WIB, skuad asuhan Ernesto Valverde menang tipis dengan skor 2-1.

Jalannya Pertandingan

Sejak peluit pertama berbunyi, Los Leones langsung mengambil inisiatif serangan. Meski tampil tanpa winger andalan mereka, Nico Williams, yang harus menepi akibat cedera pangkal paha, Bilbao tetap tampil dominan. Serangan yang dimotori Inaki Williams dan Oihan Sancet berkali-kali merepotkan barisan pertahanan Elche.

Bilbao berhasil memecah kebuntuan di babak pertama melalui skema serangan balik yang cepat. Elche, yang musim ini berjuang di papan bawah klasemen, sempat memberikan perlawanan sengit dan berhasil mencuri satu gol balasan. Namun, ketenangan barisan pertahanan Bilbao di menit-menit akhir memastikan tim tamu pulang tanpa poin.

Dominasi di San Mames

Kemenangan ini memperpanjang catatan positif Athletic Bilbao saat bermain di kandang. Tambahan tiga poin ini membuat Bilbao tetap kokoh di peringkat ke-8 klasemen sementara La Liga dengan perolehan 34 poin dari 25 pertandingan. Mereka kini terus menempel ketat zona kompetisi Eropa yang dihuni Celta Vigo dan Real Sociedad.

Di sisi lain, kekalahan ini membuat Elche kian terpuruk di peringkat ke-16. Tim asuhan pelatih Elche kini hanya terpaut tipis dari zona degradasi yang dihuni Mallorca dan Levante. Performa inkonsisten menjadi masalah utama Elche dalam upaya mereka bertahan di kasta tertinggi sepak bola Spanyol musim 2025/2026.

Statistik dan Dampak Klasemen

Berdasarkan data statistik pertandingan, Athletic Bilbao unggul penguasaan bola mencapai 58 persen dengan total tembakan ke gawang sebanyak enam kali. Elche sebenarnya tampil cukup disiplin, namun efektivitas penyelesaian akhir menjadi pembeda pada laga kali ini.

Pelatih Ernesto Valverde menyatakan kepuasannya atas kerja keras tim. Menurutnya, kemenangan di paruh kedua musim sangat menentukan posisi akhir di klasemen. Tanpa Nico Williams, Bilbao terbukti masih memiliki kedalaman skuad yang mumpuni untuk bersaing di level tertinggi.

Jadwal Berikutnya

Setelah laga ini, Athletic Bilbao akan bertandang ke markas Rayo Vallecano pada akhir Februari mendatang. Sementara itu, Elche harus segera bangkit saat menjamu Espanyol untuk menjauh dari ancaman zona merah.

Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Bilbao untuk terus merangkak ke papan atas sekaligus memberikan tekanan bagi tim-tim di empat besar seperti Real Madrid, Barcelona, dan Villarreal yang baru akan bertanding pada Minggu malam.