Valencia (Lampost.co)—Athletic Bilbao sukses mengamankan tiket semifinal Copa del Rey 2026 setelah menumbangkan tuan rumah Valencia dengan skor tipis 1-2. Kemenangan yang mereka raih di Stadion Mestalla pada Kamis (5/2/2026) dini hari WIB ini, ditentukan lewat gol dramatis di masa injury time.

Pertandingan berlangsung dengan intensitas tinggi sejak menit awal. Athletic Bilbao yang terkenal dengan gaya permainan agresif berhasil unggul lebih dahulu pada menit ke-25. Keunggulan tersebut bermula dari situasi bola mati yang justru berbuah petaka bagi tuan rumah.

Penyerang Valencia, Sadiq Umar, yang berniat membantu pertahanan dengan menghalau tendangan bebas, justru menyundul bola masuk ke gawang sendiri. Skor 0-1 untuk keunggulan tim tamu sempat membuat publik Mestalla terdiam.

Namun, Sadiq Umar hanya butuh sembilan menit untuk menebus kesalahannya. Pada menit ke-34, penyerang asal Nigeria tersebut berhasil memanfaatkan blunder fatal penjaga gawang Bilbao, Padilla. Kiper muda tersebut gagal menangkap bola hasil tendangan keras Luis Rioja dengan sempurna, yang langsung Sadiq sambar untuk mengubah kedudukan menjadi 1-1.

Babak II

Memasuki babak kedua, kedua tim saling jual beli serangan untuk menghindari babak tambahan waktu. Valencia sempat mendapatkan beberapa peluang emas melalui skema serangan balik, namun lini pertahanan Los Leones dengan komando Yeray Alvarez tampil cukup solid.

Puncaknya terjadi pada menit-menit akhir pertandingan. Kombinasi maut Williams bersaudara kembali menjadi pembeda. Nico Williams yang melakukan penetrasi dari sisi kiri mengirimkan umpan silang akurat ke kotak penalti. Inaki Williams yang berada di posisi tepat melepaskan tembakan voli keras yang tidak mampu kiper Valencia bendung.

Gol di masa injury time tersebut sekaligus mengunci kemenangan 2-1 Athletic Bilbao dan memastikan langkah mereka ke babak semifinal kompetisi piala domestik paling bergengsi di Spanyol tersebut.

Pelatih Valencia menyatakan kekecewaannya atas hasil ini, mengingat timnya sempat memiliki momentum untuk membalikkan keadaan. Kekalahan ini menambah catatan buruk Valencia di awal tahun 2026, di mana mereka juga masih berjuang menjauh dari zona bawah klasemen La Liga.

Berdasarkan data klasemen terbaru per Februari 2026, Valencia saat ini masih tertahan di posisi ke-16 dengan raihan 23 poin dari 22 pertandingan. Sementara itu, Athletic Bilbao berada di peringkat ke-11 klasemen sementara dengan koleksi 25 poin. Namun kesuksesan di Copa del Rey ini akan menjadi suntikan moral besar bagi skuad asuhan Ernesto Valverde.

Susunan pemain:

Valencia: Mamardashvili; Gaya, Mosquera, Tarrega, Foulquier; Luis Rioja, Pepelu, Guillamon, Diego Lopez; Sadiq Umar, Hugo Duro.

Athletic Bilbao: Padilla; Lekue, Yeray, Paredes, Yuri; Galarreta, Vesga; Nico Williams, Sancet, Berenguer; Inaki Williams.