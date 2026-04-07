Gianyar (Lampost.co)–Stadion Kapten I Wayan Dipta menjadi panggung keganasan Bali United saat menjamu tim juru kunci, PSBS Biak, dalam lanjutan laga Super League 2025/2026, Senin (6/4/2026) malam. Meski pertandingan berlangsung tanpa kehadiran suporter di tribune, skuad berjuluk Serdadu Tridatu tersebut tampil kesetanan dengan menggilas sang tamu lewat skor mencolok 6-1.

Kemenangan ini menjadi pelipur lara bagi anak asuh Johnny Jansen yang sedang berupaya memperbaiki posisi di papan tengah. Sebaliknya, kekalahan telak ini makin membenamkan PSBS Biak di dasar klasemen sementara dengan kondisi yang kian mengkhawatirkan.

Kejutan Awal Badai Pasifik dan Respons Cepat Tuan rumah

Pertandingan mulai dengan kejutan yang tidak terduga. PSBS Biak yang dijuluki Badai Pasifik tampil meyakinkan di awal babak pertama.

Pada menit ke-30, Mohcine Hassan Nader berhasil membungkam tuan rumah setelah aksi individunya gagal lini belakang Bali United bendung, sekaligus menaklukkan kiper Mike Hauptmeijer. PSBS unggul 1-0.

Namun, keunggulan tersebut justru menjadi pemantik semangat juang Bali United. Hanya berselang tujuh menit, Teppei Yachida berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah tendangan akuratnya merobek jala gawang Aldo Geraldo.

Momentum pertandingan sepenuhnya beralih ke tangan tuan rumah pada menit ke-40. Bek asing Joao Ferrari membawa Bali United berbalik unggul 2-1 melalui sundulan maut yang menutup babak pertama.

Dominasi Total Serdadu Tridatu di Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Bali United tidak memberikan ruang sedikit pun bagi tim asuhan pelatih PSBS untuk berkembang. Baru tiga menit babak kedua berjalan, Joao Ferrari kembali mencatatkan namanya di papan skor untuk kedua kalinya, memperlebar jarak menjadi 3-1.

Mesin gol Bali United kian memanas seiring berjalannya waktu. Diego Campos menambah penderitaan tim tamu lewat golnya pada menit ke-63.

Tidak berhenti di situ, Jordy Bruijn membawa Bali United memimpin jauh 5-1 pada menit ke-81. Boris Kopitovic akhirnya menutup pesta gol tuan rumah secara dramatis pada masa injury time, memastikan skor akhir 6-1 untuk keunggulan mutlak Bali United.

Sanksi Disiplin dan Dampak Klasemen

Laga ini berlangsung dalam suasana sunyi lantaran Bali United sedang menjalani sanksi bertanding tanpa penonton dalam dua laga kandang. Sanksi ini merupakan buntut pelanggaran disiplin saat menjamu Persija Jakarta pada 15 Februari lalu. Meski tanpa dukungan langsung dari tribune, semangat para pemain di lapangan tetap membara.

Secara posisi klasemen, tambahan tiga poin ini belum mampu menggeser Bali United dari peringkat ke-10 dengan total 36 poin. Namun, kemenangan besar ini menjadi modal mental yang sangat penting untuk menghadapi laga-laga berat berikutnya. Sementara itu, PSBS Biak tetap terpuruk di peringkat terakhir klasemen dengan koleksi 18 poin, membuat mereka makin terancam degradasi ke Liga 2 musim depan.