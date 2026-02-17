Girona (Lampost.co)–Barcelona harus menelan pil pahit dalam upaya mereka merebut kembali takhta klasemen La Liga 2025/2026. Bertandang ke markas Girona di Estadi Municipal de Montilivi, Selasa (17/2/2026) dini hari WIB, skuad asuhan Hansi Flick takluk dengan skor tipis 1-2.

Kekalahan ini membuat Los Cules gagal menggeser Real Madrid dari posisi puncak. Barcelona kini tertahan di peringkat kedua dengan koleksi 58 poin, terpaut dua angka dari sang rival abadi yang memimpin dengan 60 poin di pekan ke-24 ini.

Drama Penalti Lamine Yamal

Barcelona sebenarnya tampil sangat dominan sejak peluit awal berbunyi. Mengandalkan penguasaan bola hingga 70 persen, Blaugrana terus mengurung pertahanan tuan rumah. Peluang emas untuk unggul datang di masa injury time babak pertama setelah Dani Olmo dilanggar di kotak terlarang.

Namun, keberuntungan tidak berpihak pada Lamine Yamal. Wonderkid Spanyol yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugas setelah tendangan penaltinya membentur tiang gawang. Skor kacamata bertahan hingga turun minum.

Jalannya Babak Kedua dan Comeback Girona

Memasuki babak kedua, Barcelona akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-59. Bek muda Pau Cubarsi berhasil mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan akurat memanfaatkan umpan sepak pojok Jules Kounde.

Sayangnya, keunggulan tersebut tidak bertahan lama. Hanya tiga menit berselang, Girona langsung merespons. Thomas Lemar berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang Joan Garcia pada menit ke-62.

Petaka bagi Barcelona benar-benar terjadi pada menit-menit akhir pertandingan. Pada menit ke-86, Fran Beltran melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang gagal kiper Barcelona halau. Gol tersebut membawa Girona berbalik unggul 2-1.

Kartu Merah dan Klasemen Terkini

Laga berakhir dengan tensi tinggi. Pemain muda Girona, Joel Roca, harus diusir wasit setelah menerima kartu merah langsung akibat tekel keras terhadap Lamine Yamal di masa injury time. Meski unggul jumlah pemain di menit-menit sisa, Barcelona tetap gagal mencetak gol penyeimbang.

Hasil ini menjadi kerugian besar bagi Hansi Flick. Barcelona kini harus segera bangkit karena mereka akan menjamu Levante pada akhir pekan nanti. Sedangkan Real Madrid makin nyaman di puncak klasemen sementara Liga Spanyol musim 2025/2026.

Susunan Pemain:

Girona (4-5-1): Gazzaniga; Hugo Rincon, Vitor Reis, Daley Blind, Arnau Martinez; Tsygankov, Thomas Lemar, Axel Witsel, Ivan Martin, Joel Roca; Artem Vanat.

Barcelona (4-3-3): Joan Garcia; Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Dani Olmo, Pedri; Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha.