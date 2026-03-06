Hamburg (Lampost.co)–Bayer Leverkusen berhasil membawa pulang tiga poin krusial dalam lawatan mereka ke markas Hamburger SV (HSV) pada laga tunda pekan ke-17 Bundesliga musim 2025/2026. Bertanding di Volksparkstadion, Kamis (5/3/2026) dini hari WIB, skuad asuhan Kasper Hjulmand menang tipis dengan skor 1-0.

Pertandingan ini merupakan jadwal ulang dari laga yang seharusnya digelar pada Januari lalu, namun terpaksa ditunda akibat faktor keselamatan terkait kerusakan atap stadion menyusul cuaca ekstrem. Leverkusen yang sedang berjuang menembus zona empat besar tampil dominan, meski kesulitan membongkar pertahanan rapat tuan rumah.

Jalannya Pertandingan

Sejak peluit pertama berbunyi, Leverkusen langsung mengambil inisiatif serangan. Dimotori Martin Terrier dan Malik Tillman di lini tengah, tim tamu terus menekan.

Namun, Hamburger SV yang ditangani pelatih Merlin Polzin tampil sangat disiplin. Kiper HSV, Daniel Heuer Fernandes, melakukan beberapa penyelamatan gemilang di babak pertama, termasuk menepis tendangan jarak dekat Nathan Tella.

Memasuki babak kedua, tempo permainan meningkat. HSV sempat mengancam lewat serangan balik cepat Rayan Philippe, namun penyelesaian akhirnya masih melebar dari gawang Leverkusen.

Kebuntuan akhirnya pecah di masa injury time. Pada menit ke-90+5, Leverkusen mendapatkan hadiah penalti. Exequiel Palacios kemudian sukses mengonversinya menjadi gol. Skor 1-0 bertahan hingga laga usai.

Posisi di Klasemen

Kemenangan ini membuat Bayer Leverkusen kini mengoleksi 43 poin dari 24 pertandingan dan tetap kokoh di peringkat ke-6 klasemen sementara Bundesliga. Hasil ini menjaga asa mereka untuk bersaing memperebutkan tiket Liga Champions musim depan. Leverkusen hanya terpaut tiga poin dari posisi empat besar saat ini, yakni VfB Stuttgart.

Sementara itu, bagi Hamburger SV, kekalahan ini membuat mereka tertahan di peringkat ke-11 dengan raihan 26 poin. Klub berjuluk Die Rothosen itu harus segera bangkit untuk menjauh dari kejaran tim-tim di zona bawah demi mengamankan posisi mereka di kasta tertinggi Jerman setelah baru saja promosi pada musim ini.

Susunan Pemain

Hamburger SV: Heuer Fernandes; William Mikelbrencis, Jordan Torunarigha, Warmed Omari, Miro Muheim; Bakery Jatta, Albert Sambi Lokonga, Ezequiel Fernandez; Jean-Luc Dompe, Rayan Philippe, Ransford Konigsdorffer.

Bayer Leverkusen: Mark Flekken; Lucas Vazquez, Edmond Tapsoba, Loic Bade, Arthur; Exequiel Palacios, Aleix Garcia; Nathan Tella, Malik Tillman, Martin Terrier; Ernest Poku.