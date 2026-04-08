Madrid (Lampost.co)–Raksasa Jerman, Bayern Muenchen, sukses mencuri kemenangan krusial saat bertandang ke markas Real Madrid dalam laga leg pertama perempat final Liga Champions 2025/2026. Bertanding di Stadion Santiago Bernabeu, Rabu (8/4/2026) dini hari WIB, tim berjuluk Die Rotten tersebut berhasil menumbangkan tuan rumah dengan skor tipis 2-1.

Kemenangan ini menjadi modal yang sangat berharga bagi anak asuh Vincent Kompany untuk menatap leg kedua di Allianz Arena pekan depan. Di sisi lain, Real Madrid asuhan Alvaro Arbeloa harus bekerja ekstrakeras setelah kegagalan mereka memaksimalkan status sebagai tuan rumah.

Dominasi Awal Bayern dan Kebuntuan Madrid

Pertandingan langsung berjalan dengan intensitas tinggi sejak peluit pertama berbunyi. Bayern Muenchen tidak menunjukkan rasa gentar meski bermain di hadapan pendukung fanatik Los Blancos. Gawang Madrid yang dikawal Andreiy Lunin—menggantikan Thibaut Courtois yang cedera—langsung mendapat tekanan hebat sejak menit kedua melalui Konrad Laimer.

Real Madrid sebenarnya bukan tanpa perlawanan. Kylian Mbappe dan Vinicius Junior berkali-kali menebar ancaman di lini pertahanan Bayern.

Namun, penampilan gemilang kiper veteran Manuel Neuer menjadi tembok penghalang bagi tuan rumah. Neuer tercatat melakukan tiga penyelamatan krusial saat mementahkan peluang emas Mbappe dan Vinicius di pertengahan babak pertama.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-41 melalui skema serangan balik cepat. Serge Gnabry melepaskan umpan terobosan cerdik yang berhasil Luis Diaz kejar. Winger asal Kolombia tersebut dengan tenang menaklukkan Lunin, membawa Bayern unggul 1-0 hingga turun minum.

Gol Kilat Harry Kane dan Respons Kylian Mbappe

Memasuki babak kedua, Bayern Muenchen langsung menyentak tuan rumah dengan gol cepat saat laga baru berjalan satu menit. Menerima umpan Michael Olise, Harry Kane melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti yang bersarang di sudut kanan bawah gawang Lunin. Skor 2-0 untuk keunggulan tim tamu membuat publik Bernabeu sempat terdiam.

Tertinggal dua gol, Real Madrid bermain lebih agresif dan melakukan beberapa pergantian pemain, termasuk memasukkan Eder Militao untuk menambah daya dobrak. Usaha keras mereka baru membuahkan hasil pada menit ke-74.

Berawal dari umpan silang akurat Trent Alexander-Arnold, Kylian Mbappe berhasil menyambar bola dari jarak dekat untuk menaklukkan Neuer. Skor berubah menjadi 1-2.

Di sisa waktu pertandingan, Madrid terus mengurung pertahanan Bayern. Mbappe hampir saja menyamakan kedudukan pada menit ke-90, namun tendangannya masih menyamping tipis dari tiang gawang. Hingga wasit meniup peluit panjang, skor 2-1 untuk kemenangan Bayern Muenchen tetap bertahan.

Bayern Muenchen kini memegang keunggulan agregat 2-1 dan akan bertindak sebagai tuan rumah pada leg kedua pekan depan di Munich.

Susunan Pemain

Real Madrid (4-3-3): Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Pitarch; Arda Guler, Mbappe, Vinicius Junior. Pelatih: Alvaro Arbeloa.

Bayern Muenchen (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Diaz; Kane. Pelatih: Vincent Kompany.