Munich (Lampost.co)–Bayern Muenchen terus menunjukkan dominasi absolutnya di panggung Bundesliga musim 2025/2026. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Allianz Arena, Jumat (6/3/2026) malam, skuad asuhan Vincent Kompany sukses membungkam Borussia Monchengladbach dengan skor telak 4-1.

Kemenangan ini membuat Die Roten kini mengoleksi 66 poin dari 25 pertandingan, unggul 14 poin dari pesaing terdekatnya, Borussia Dortmund. Meski tampil tanpa mesin gol utama Harry Kane yang absen akibat cedera betis, lini serang Bayern tetap tampil tajam dan kreatif.

Dominasi Sejak Babak Pertama

Bayern Muenchen langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Gol pembuka lahir pada menit ke-33 melalui aksi Luis Diaz. Pemain sayap lincah ini melepaskan tendangan voli akurat setelah menerima umpan chip manis dari Leon Goretzka.

Menjelang turun minum, tepatnya pada menit ke-45+1, Konrad Laimer menggandakan keunggulan tuan rumah. Berawal dari keberhasilannya merebut bola di area pertahanan lawan, Laimer melakukan kerja sama apik dengan Luis Diaz sebelum akhirnya menceploskan bola ke gawang Gladbach yang dikawal Moritz Nicolas.

Kartu Merah dan Kembalinya Jamal Musiala

Memasuki babak kedua, situasi makin sulit bagi Borussia Monchengladbach. Pada menit ke-56, gelandang mereka, Rocco Reitz, mendapat kartu merah langsung dari wasit Robert Schroder setelah menjatuhkan Nicolas Jackson di dalam kotak penalti.

Jamal Musiala yang maju sebagai eksekutor penalti tidak menyia-nyiakan peluang tersebut. Musiala mencetak gol ketiga Bayern pada menit ke-57, yang juga menjadi gol Bundesliga pertamanya sejak pulih dari cedera panjang pasca-Piala Dunia Antarklub musim panas lalu.

Nicolas Jackson turut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-79. Penyerang muda tersebut menuntaskan umpan silang rendah Lennart Karl untuk mengubah skor menjadi 4-0. Ini sekaligus menjadi gol perdana Jackson di tahun kalender 2026.

Rekor Sejarah Wael Mohya

Meski kalah telak, tim tamu sempat mencuri satu gol hiburan pada menit ke-89 melalui pemain pengganti, Wael Mohya. Gol ini menciptakan sejarah baru di Bundesliga, di mana Mohya menjadi pencetak gol termuda sepanjang sejarah Borussia Monchengladbach dalam usia 17 tahun.

Kiper utama Bayern, Manuel Neuer, yang kembali bermain setelah pulih dari cedera otot, tampil tenang sepanjang laga meskipun harus kebobolan pada menit-menit akhir. Ia sempat digantikan kiper muda Jonas Urbig pada awal babak kedua sebagai bagian dari manajemen kebugaran pemain.

Fokus ke Liga Champions

Kemenangan meyakinkan ini menjadi modal berharga bagi Bayern Muenchen sebelum terbang ke Italia. Mereka akan menghadapi Atalanta dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions pada pertengahan pekan depan.

Susunan Pemain:

Bayern Muenchen (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim Min-jae, Bischof; Kimmich, Goretzka; Lennart Karl, Musiala, Luis Diaz; Nicolas Jackson.

Pelatih: Vincent Kompany

Borussia Monchengladbach (3-4-3): Nicolas; Sander, Elvedi, Diks; Scally, Reitz, Stoger, Castrop; Honorat, Tabakovic, Bolin.

Pelatih: Gerardo Seoane