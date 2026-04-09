Barcelona (Lampost.co)–Langkah Barcelona di ajang Liga Champions 2025/2026 kini berada di ujung tanduk. Menjamu rival domestik mereka, Atletico Madrid, dalam laga leg pertama perempat final di Stadion Camp Nou, Kamis (9/4/2026) dini hari WIB, skuad asuhan Hansi Flick harus menyerah 0-2. Pertandingan ini diwarnai drama kartu merah yang menjadi titik balik kehancuran tuan rumah.

Kekalahan ini membuat Blaugrana wajib menang dengan selisih minimal tiga gol saat melakoni laga leg kedua di markas Atletico Madrid, Rabu (16/4/2026), jika ingin mengamankan tiket ke semifinal.

Dominasi Awal Barcelona dan Petaka VAR

Sejak peluit pertama berbunyi, Barcelona sebenarnya tampil sangat dominan. Mengandalkan kecepatan Marcus Rashford dan kreativitas Lamine Yamal, tuan rumah berkali-kali mengurung pertahanan Los Rojiblancos. Rashford sempat mendapatkan dua peluang emas, namun kegemilangan kiper Juan Musso dan ketidakefektifan penyelesaian akhir membuat skor tetap kacamata.

Baca juga: Hansi Flick Tuntut Konsentrasi Penuh Barca Hadapi Intensitas Atletico Madrid

Publik Camp Nou sempat bersorak pada menit ke-17 setelah Rashford berhasil mengoyak gawang Atletico usai menerima umpan matang Lamine Yamal. Namun, selebrasi tersebut terhenti seketika karena wasit menganulir gol tersebut melalui tinjauan VAR, yang menunjukkan Yamal telah berada dalam posisi offside sebelum memberikan umpan.

Petaka sesungguhnya bagi Barcelona terjadi pada menit ke-44. Bek muda Pau Cubarsi melakukan pelanggaran keras terhadap Giuliano Simeone. Awalnya, wasit hanya memberikan kartu kuning, namun setelah meninjau monitor VAR, keputusan berubah menjadi kartu merah langsung. Barcelona pun terpaksa bermain dengan 10 orang di sisa pertandingan.

Eksekusi Maut Julian Alvarez dan Gol Alexander Sorloth

Ketimpangan jumlah pemain langsung anak asuh Diego Simeone manfaatkan secara maksimal. Pada masa injury time babak pertama, Atletico mendapatkan hadiah tendangan bebas di posisi yang strategis.

Julian Alvarez yang maju sebagai eksekutor melepaskan sepakan melengkung indah yang gagal kiper Joan Garcia jangkau. Skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, meski kalah jumlah pemain, Barcelona tetap berusaha memegang penguasaan bola. Masuknya Fermin Lopez jadi harapan mampu menambah daya dobrak. Namun, disiplinnya lini belakang Atletico yang Robin Le Normand galang membuat upaya tuan rumah selalu kandas.

Asyik menyerang, Barcelona justru kembali kebobolan pada menit ke-70. Melalui skema serangan balik cepat, pemain pengganti Alexander Sorloth berhasil menyambut umpan silang dari sisi kiri dengan sundulan tajam yang mengoyak jala Barcelona untuk kedua kalinya.

Dengan hasil ini, Atletico Madrid kini memegang kendali penuh atas nasib mereka di Liga Champions, sementara Barcelona harus melakukan keajaiban di Madrid pekan depan.

Susunan Pemain

Barcelona (4-2-3-1): Joan Garcia; Jules Kounde (Araujo 73′), Pau Cubarsi (KM 44′), Gerard Martin, Joao Cancelo (Balde 86′); Eric Garcia, Pedri (46′); Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford (Ferran Torres 73′); Robert Lewandowski (Fermin 46′). Pelatih: Hansi Flick.

Atletico Madrid (4-4-2): Juan Musso; David Hancko (Pubill 31′), Robin Le Normand, Nahuel Molina, Matteo Ruggeri; Ademola Lookman (Sorloth 60′), Koke (Baena 60′), Marcos Llorente, Giuliano Simeone (Almada 80′); Julian Alvarez, Antoine Griezmann (Gonzalez 80′). Pelatih: Diego Simeone.