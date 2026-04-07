Manchester (Lampost.co)–Kabar mengejutkan sekaligus emosional datang dari raksasa Premier League, Manchester City. Gelandang kreatif asal Portugal, Bernardo Silva, akan menyudahi pengabdian panjangnya bersama The Citizens pada akhir musim 2025/2026 mendatang. Pemain berusia 31 tahun tersebut telah membulatkan tekad untuk tidak memperpanjang masa baktinya di Etihad Stadium saat kontraknya habis nanti.

Kabar ini terkonfirmasi langsung asisten pelatih Manchester City, Pepijn Lijnders. Dalam sebuah sesi wawancara, Lijnders mengakui kehilangan pemain sekaliber Bernardo adalah sebuah kerugian besar yang sulit untuk mencari penggantinya.

Pemain Unik yang Tak Tergantikan

Bagi publik Manchester Biru, Bernardo Silva bukan sekadar pemain tengah biasa. Ia adalah nyawa permainan cair yang City usung selama hampir satu dekade terakhir. Pepijn Lijnders menyebut karakter dan profil permainan Bernardo sangat langka di dunia sepak bola modern saat ini.

“Setiap cerita indah punya akhir. Kita tidak pernah bisa menggantikan pemain sepertinya karena tidak ada lagi yang sepertinya,” ujar Lijnders mengutip BBC, Selasa (7/4/2026).

Lijnders menambahkan kepergian Bernardo akan menciptakan lubang besar di lini tengah, terlebih setelah klub sebelumnya juga telah kehilangan sosok Kevin de Bruyne. “Bernardo Silva adalah pemain yang unik dalam cara dia mengontrol pertandingan, pergerakannya, kontrol bolanya, kepemimpinannya, dan visinya untuk mencari solusi. Bayangkan jika sosok yang sangat dirindukan ini absen sepanjang musim penuh,” ujarnya.

Warisan Trofi dan Dedikasi tanpa Batas

Bernardo Silva bergabung dengan Manchester City dari AS Monaco pada tahun 2017. Sejak saat itu, ia menjelma menjadi salah satu pemain paling konsisten dan dicintai para pendukung. Selama sembilan tahun berseragam City, ia telah mencatatkan statistik luar biasa dengan 450 penampilan, serta menyumbangkan 76 gol dan 77 asis.

Tak hanya soal angka, prestasi kolektifnya bersama klub pun sangat mentereng. Bernardo Silva merupakan bagian inti dari skuat yang mendominasi Inggris dan Eropa, dengan koleksi trofi yang sangat melimpah, di antaranya:

1 Trofi Liga Champions

6 Gelar Premier League

1 Piala Dunia Antarklub

2 Piala FA

5 Piala Liga Inggris (Carabao Cup)

3 Community Shield

Perpisahan Layak bagi Sang Legenda

Manajemen Manchester City dan staf kepelatihan kini fokus untuk memberikan penghormatan terakhir yang layak bagi pemain bertinggi badan 173 cm tersebut di sisa kompetisi musim ini. Target memenangkan gelar juara di musim terakhirnya menjadi misi tambahan bagi seluruh skuad demi memberikan kado perpisahan yang manis.

“Saya harap ia menikmati sisa waktunya di sini dan mendapat perpisahan yang layak. Ia sangat layak mendapatkannya,” ujar Lijnders. Dengan kepastian ini, bursa transfer musim panas mendatang akan menjadi momen sibuk bagi City untuk mencari suksesor yang mampu mengisi peran vital sang maestro Portugal tersebut.