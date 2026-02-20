Bergen (Lampost.co)–Perwakilan Italia, Bologna, berhasil mengamankan kemenangan krusial saat bertandang ke markas SK Brann dalam laga leg pertama play-off fase gugur UEFA Europa League 2025/2026. Bertanding di bawah suhu dingin Stadion Brann, Jumat (20/2/2026) dini hari WIB, tim asuhan Vincenzo Italiano menang tipis 1-0.

Jalannya Pertandingan

Sejak peluit pertama berbunyi, Bologna langsung berupaya mengambil kendali permainan. Meski bermain di depan pendukung fanatik tuan rumah di Norwegia, Rossoblu tidak canggung memainkan bola pendek cepat yang menjadi ciri khas mereka sepanjang musim 2025/2026.

Gol kemenangan Bologna tercipta di babak kedua melalui skema serangan balik cepat. Penyelesaian tenang dari Santiago Castro membungkam publik Stadion Brann yang sempat berharap timnya mampu menahan imbang wakil Serie A tersebut.

SK Brann sebenarnya bukan tanpa perlawanan; Bård Finne dkk. beberapa kali mengancam melalui situasi bola mati. Namun ketangguhan kiper Bologna dan lini pertahanan yang disiplin membuat gawang tim tamu tetap perawan hingga laga usai.

Masalah Cedera Hantui SK Brann

Kekalahan ini makin terasa pahit bagi Brann mengingat mereka harus bermain tanpa beberapa pilar utama karena badai cedera. Nama-nama seperti Niklas Castro, Jonas Torsvik, hingga gelandang kreatif Eggert Aron Gudmundsson terpaksa absen, yang jelas mengurangi daya gedor tim asuhan Eirik Horneland.

Di sisi lain, Bologna tampil hampir dengan kekuatan penuh. Kemenangan ini melanjutkan tren positif mereka setelah sebelumnya juga memetik poin penuh di liga domestik melawan Torino akhir pekan lalu.

Menatap Leg Kedua di Renato Dall’Ara

Keunggulan satu gol ini menjadi modal yang sangat berharga bagi Bologna. Leg kedua akan berlangsung di Stadion Renato Dall’Ara, Kamis (26/2/2026) mendatang. Brann wajib menang dengan selisih dua gol jika ingin membalikkan keadaan dan melaju ke babak 16 besar.

Pemenang dari laga ini akan menghadapi lawan-lawan berat di fase berikutnya. Berdasarkan bagan turnamen, tim yang lolos berpotensi menghadapi pemenang antara AS Roma atau Freiburg.

Susunan pemain:

SK Brann (4-3-3): Dyngeland; Pallesen Knudsen, Helan, Kristiansen, Soltvedt; Myhre, Nilsen, Kartum; Warming, Finne, Mathisen.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Castro.