Turin (Lampost.co)–Bologna sukses membawa pulang poin penuh setelah menaklukkan tuan rumah Torino dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan ke-25 Serie A musim 2025/2026. Pertandingan di Stadio Olimpico Grande Torino, Minggu (15/2/2026) malam waktu setempat, mempertegas dominasi Rossoblu atas Granata dalam beberapa pertemuan terakhir.

Kemenangan ini membawa Bologna besutan Vincenzo Italiano merangkak naik ke peringkat 10 klasemen sementara dengan koleksi 33 poin. Sebaliknya, Torino kian terpuruk di posisi ke-14 dan masih menyandang predikat sebagai tim dengan lini pertahanan terburuk di liga musim ini.

Jalannya Pertandingan

Sejak peluit pertama berbunyi, Bologna tampil lebih dominan dalam penguasaan bola. Bologna menciptakan peluang lebih dahulu melalui tembakan Jonathan Rowe. Namun, tendangannya masih melenceng dari gawang Torino.

Tim tamu berhasil unggul lebih dahulu pada menit ke-49 setelah gelandang Torino, Nikola Vlasic, melakukan gol bunuh diri sehingga skor berubah menjadi 1-0. Skor ini bertahan hingga jeda paruh waktu.

Torino mencoba bangkit di babak kedua. Tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-62 melalui gol Nikola Vlasic setelah menyambar bola rebound sehingga skor berubah menjadi 1-1.

Bologna tidak tinggal diam dan berhasil kembali unggul melalui gol Santiago Castro. Menerima umpan Federico Bernardeschi, Castro sukses mengubah skor menjadi 2-1 pada menit ke-70. Skor 2-1 untuk Rossoblu bertahan hingga bubaran.

Krisis Pertahanan Torino

Kekalahan ini makin menyoroti rapuhnya barisan pertahanan Torino. Hingga pekan ke-25, anak asuh pelatih Granata telah kebobolan 44 gol, angka tertinggi daripada kontestan Serie A lainnya musim 2025/2026. Meski Giovanni Simeone dan Cesare Casadei berupaya keras di lini depan, koordinasi lini belakang yang buruk sering menjadi batu sandungan.

Di sisi lain, kemenangan ini mengakhiri tren negatif Bologna yang sebelumnya sempat menelan beberapa kekalahan beruntun. Hasil ini menjadi modal penting bagi Rossoblu sebelum mereka berlaga di kompetisi Eropa tengah pekan depan.

Dengan hasil ini, persaingan di papan tengah Serie A makin panas menjelang memasuki fase akhir musim 2026. Torino kini harus segera berbenah untuk menjauh dari zona degradasi. Sedangkan Bologna mulai menatap peluang menembus zona kompetisi Eropa.

Susunan Pemain

Torino: Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Ilkhan, Casadei, Lazaro, Vlasic; Adams, Simeone.

Bologna: Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Santiago Castro.