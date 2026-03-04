Bournemouth (Lampost.co)–Duel sengit memperebutkan posisi di zona Eropa antara Bournemouth dan Brentford berakhir tanpa pemenang. Bertanding di Vitality Stadium, Rabu (4/3/2026) dini hari WIB, kedua tim harus puas berbagi satu poin setelah laga pekan ke-29 Premier League musim 2025/2026 ini berakhir dengan skor imbang 0-0.

Hasil ini membuat posisi kedua tim di klasemen sementara tidak berubah signifikan. Brentford tetap tertahan di peringkat ketujuh, sedangkan Bournemouth masih berupaya menembus posisi sembilan besar dalam persaingan ketat di papan tengah menuju papan atas Liga Inggris.

Jalannya Pertandingan

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Bournemouth asuhan Andoni Iraola tampil menekan sejak menit awal. Tanpa diperkuat Justin Kluivert dan Evanilson yang masih cedera, The Cherries mengandalkan kecepatan Eli Junior Kroupi di lini depan. Namun, rapatnya barisan pertahanan Brentford di bawah komando Kristoffer Ajer membuat peluang-peluang tuan rumah selalu kandas.

Brentford, yang kini di bawah asuhan Keith Andrews, lebih banyak mengandalkan serangan balik cepat melalui penyerang tajam mereka, Igor Thiago. Thiago, yang saat ini berada di jajaran top skor liga dengan 18 gol, sempat mendapatkan peluang emas di pertengahan babak kedua. Namun tendangan kerasnya masih mampu kiper Bournemouth, Djordje Petrovic, tepis secara gemilang.

Statistik mencatat Bournemouth unggul tipis dalam penguasaan bola sebesar 52 persen, namun kedua tim sama-sama minim dalam melepaskan tembakan tepat sasaran. Hingga peluit panjang berbunyi, skor kacamata tetap bertahan.

Dampak Klasemen dan Perburuan Zona Eropa

Tambahan satu poin ini membawa Brentford mengoleksi 44 poin dari 29 pertandingan. Si Lebah (The Bees) masih terpaut empat angka dari Liverpool yang berada di posisi kelima, batas akhir zona Liga Eropa. Di sisi lain, Bournemouth kini mengantongi 40 poin dan tetap menjaga asa untuk setidaknya finis di zona Liga Konferensi UEFA.

Persaingan di puncak klasemen Premier League 2026, Arsenal masih memimpin dengan 64 poin. Manchester City menguntit ketat dengan selisih lima poin namun masih menyisakan satu tabungan pertandingan.

Pertandingan selanjutnya, Bournemouth akan bertandang ke markas Nottingham Forest. Sedangkan Brentford menjamu Newcastle United dalam upaya mereka kembali ke jalur kemenangan.