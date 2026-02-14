Monaco (Lampost.co)—AS Monaco kembali menunjukkan kedigdayaannya di kandang sendiri setelah sukses mengandaskan perlawanan Nantes dengan skor 3-1 pada laga pekan ke-22 Ligue 1 musim 2025/2026. Bertanding di Stade Louis II, Sabtu (14/2/2026), kemenangan ini menjadi momentum krusial bagi anak asuh Sebastien Pocognoli untuk merangkak ke papan atas klasemen.

Tampil dominan sejak menit awal, Les Monegasques hanya butuh waktu 30 menit untuk mengunci keunggulan tiga gol di babak pertama. Penyerang sayap asal Pantai Gading, Simon Adingra, menjadi bintang lapangan dengan mencetak dua gol cepat. Gol pembukanya tercipta pada menit ke-25 setelah memanfaatkan bola rebound di depan gawang Nantes.

Hanya berselang tiga menit, Adingra kembali menggetarkan jala gawang lawan di bawah kawalan Anthony Lopes pada menit ke-28. Kerja sama apik dengan Aleksandr Golovin memudahkan Adingra menceploskan bola untuk kedua kalinya. Tidak puas dengan dua gol, kapten tim Denis Zakaria memperlebar jarak menjadi 3-0 di menit ke-30 lewat sepakan keras dari dalam kotak penalti.

Nantes sempat memberikan harapan tipis kepada pendukungnya setelah Fabien Centonze memperkecil ketinggalan pada masa injury time babak pertama (45+1). Namun, hingga turun minum, skor 3-1 untuk keunggulan tuan rumah tetap bertahan.

Drama Kartu Merah Aleksandr Golovin

Memasuki babak kedua, jalannya pertandingan sedikit berubah saat wasit mengusir playmaker andalan Monaco, Aleksandr Golovin, pada menit ke-65. Pemain asal Rusia itu menerima kartu merah langsung setelah melayangkan protes keras dan melakukan tindakan tidak sportif terhadap wasit M. Wattellier.

Bermain dengan 10 pemain selama sisa waktu 25 menit, Monaco terpaksa lebih banyak bertahan. Nantes mencoba memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dengan memasukkan tenaga baru di lini serang. Namun disiplinnya barisan pertahanan tuan rumah di bawah komando Thilo Kehrer membuat skor tidak berubah hingga peluit panjang berbunyi.

Implikasi Klasemen

Dengan tambahan tiga poin ini, AS Monaco kini mengoleksi 31 poin dari 22 pertandingan dan naik ke peringkat ketujuh klasemen sementara Ligue 1. Meski masih terpaut delapan poin dari zona empat besar, kemenangan ini menjaga asa mereka untuk kembali berkompetisi di panggung Eropa musim depan.

Sebaliknya, bagi Nantes, kekalahan ini makin membenamkan posisi mereka di zona degradasi. Tim berjuluk Les Canaris tersebut tertahan di peringkat ke-17 dengan raihan 14 poin, unggul tipis dari Metz yang berada di dasar klasemen. Nantes kini tercatat menderita lima kekalahan beruntun di liga.

Susunan pemain:

AS Monaco (3-4-2-1): Philipp Kohn; Jordan Teze, Denis Zakaria, Thilo Kehrer; Vanderson, Lamine Camara, Coulibaly, Caio Henrique; Maghnes Akliouche, Aleksandr Golovin; Simon Adingra.

FC Nantes (4-2-3-1): Anthony Lopes; Kelvin Amian, Ali Youssef, Nicolas Cozza, Fabien Centonze; Mohamed Kaba, Johann Lepenant; Dehmaine Assoumani, Remy Cabella, Mostafa Mohamed; Matthis Abline.