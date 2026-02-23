Tangerang (Lampost.co)–Dewa United FC berhasil memetik kemenangan krusial dalam lanjutan pekan ke-22 BRI Super League 2025/2026. Menjamu tim papan atas Borneo FC Samarinda di Stadion Indomilk Arena, Minggu (22/2/2026) malam, skuad Banten Warriors menang tipis dengan skor 2-1.

Penyerang asing andalan Dewa United, Alex Martins, menjadi bintang lapangan dengan memborong dua gol kemenangan. Sementara itu, Borneo FC hanya mampu memperkecil kedudukan melalui sontekan Komang Teguh di babak pertama. Hasil ini membuat ambisi Pesut Etam mengudeta puncak klasemen sementara harus tertunda.

Jalannya Pertandingan

Borneo FC sebenarnya memulai laga dengan inisiatif menyerang. Dalam 10 menit awal, Mariano Peralta dan Juan Villa sempat mengancam gawang tuan rumah di bawah kawalan Sonny Stevens. Namun, disiplinnya lini belakang Dewa United yang Damion Lowe galang membuat upaya tim tamu mentah.

Keasyikan menyerang, Borneo FC justru kecolongan pada menit ke-21. Berawal dari akselerasi Vinicius Duarte alias Vico di sisi sayap, ia mengirimkan umpan akurat yang Alex Martins selesaikan dengan dingin. Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan tuan rumah.

Hanya berselang lima menit, Alex Martins kembali memaksa Nadeo Argawinata memungut bola dari gawangnya. Kembali melalui skema serangan balik cepat, duet Vico dan Alex Martins menunjukkan kualitasnya. Sepakan mendatar Alex di menit ke-26 menggandakan keunggulan Dewa United menjadi 2-0.

Tertinggal dua gol, pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, merespons cepat dengan melakukan pergantian pemain. Strategi ini membuahkan hasil pada menit ke-33. Memanfaatkan situasi bola mati, Komang Teguh yang baru masuk berhasil memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk memperkecil skor menjadi 1-2. Skor ini bertahan hingga turun minum.

Pertahanan Solid Banten Warriors

Memasuki paruh kedua, Borneo FC meningkatkan intensitas serangan secara agresif. Masuknya Ikhsan Zikrak menambah daya gedor tim asal Samarinda tersebut. Beberapa kali Kei Hirose mencoba melepaskan tembakan jarak jauh, namun kesigapan Sonny Stevens di bawah mistar gawang Dewa United patut mendapat acungan jempol.

Jan Olde Riekerink menginstruksikan anak asuhnya untuk bermain lebih rapat. Ivar Jenner dan Alexis Messidoro bekerja keras menjaga kedalaman di lini tengah untuk memutus aliran bola Borneo FC. Hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan yang tercipta.

Posisi di Klasemen Sementara

Kemenangan ini membawa Dewa United naik ke peringkat 10 klasemen sementara dengan koleksi 30 poin dari 22 pertandingan. Posisi ini memberikan napas lega bagi Banten Warriors untuk menjauh dari zona bawah.

Sebaliknya, kekalahan ini menjadi kerugian besar bagi Borneo FC. Mereka tertahan di peringkat ketiga dengan 46 poin, tertinggal empat angka dari Persib Bandung di puncak klasemen dan satu angka dari Persija Jakarta di posisi runner-up.

Susunan Pemain:

Dewa United: Sonny Stevens; Johnathan, Damion Lowe, Brian Fatari, Edo Febriansyah; Ivar Jenner, Alexis Messidoro, Ricky Kambuaya; Taisei Marukawa, Vico Duarte, Alex Martins.

Borneo FC: Nadeo Argawinata; Cleylton, Ardi Idrus (Komang Teguh), Christophe Nduwarugira, Caxambu; Rivaldo Pakpahan, Kei Hirose, Mariano Peralta; Muhammad Sihran, Juan Villa, Obieta.

