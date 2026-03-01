Valencia (Lampost.co)–Levante akhirnya memutus tren negatif mereka dalam perburuan keluar dari zona degradasi LaLiga musim 2025/2026. Menjamu Deportivo Alaves di Stadion Ciutat de Valencia pada Sabtu (28/2/2026) dini hari WIB, tim berjuluk Granotas tersebut sukses mengamankan kemenangan krusial dengan skor 2-0.

Pahlawan kemenangan tuan rumah adalah penyerang muda Carlos Espi yang masuk sebagai pemain pengganti. Espi memborong dua gol di penghujung laga untuk memastikan tiga poin penuh bagi skuad asuhan pelatih Levante.

Jalannya Pertandingan

Bermain di hadapan 17.880 pendukung setianya, Levante langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Namun, pertahanan rapat Alaves yang digalang Abdel Abqar sempat membuat lini depan tuan rumah frustrasi. Babak pertama berakhir tanpa gol meski Levante mendominasi penguasaan bola hingga 54 persen.

Memasuki babak kedua, intensitas pertandingan meningkat. Petaka bagi Alaves datang pada menit ke-61 saat bek sayap mereka, Victor Parada, menerima kartu merah langsung dari wasit setelah melakukan pelanggaran keras. Unggul jumlah pemain membuat Levante kian gencar mengurung pertahanan lawan.

Gol yang mereka nanti-nanti baru tercipta pada menit ke-88. Carlos Espi, yang masuk menggantikan Ivan Romero pada menit ke-57, berhasil menyambar bola liar di dalam kotak penalti untuk menaklukkan kiper Antonio Sivera. Skor berubah menjadi 1-0.

Alaves yang mencoba mencari gol penyeimbang justru kembali kebobolan di masa injury time. Melalui skema serangan balik cepat pada menit ke-90+7, Carlos Espi kembali mencatatkan namanya di papan skor sekaligus mengunci kemenangan Levante menjadi 2-0.

Arti Kemenangan bagi Levante

Hasil ini sangat berarti bagi Levante yang sebelumnya terpuruk di posisi ke-19 klasemen sementara. Tambahan tiga poin ini menjaga asa mereka untuk tetap bertahan di kasta tertinggi Liga Spanyol musim depan. Sebaliknya, kekalahan ini membuat Alaves tertahan di papan bawah, tepatnya di peringkat ke-15.

Susunan Pemain:

Levante: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrian De la Fuente, Manu Sanchez, Marc Pubill; Oriol Rey, Carlos Alvarez, Jon Olasagasti; Ivan Romero (Carlos Espi 57′), Kareem Tunde, Jose Luis Morales.

Alaves: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Victor Parada (KM 61′); Antonio Blanco, Ander Guevara, Carles Alena; Toni Martinez, Lucas Boye, Abde Rebbach.