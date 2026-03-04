Pamekasan(Lampost.co)–Tren negatif Madura United belum menunjukkan tanda-tanda berakhir hingga pekan ke-24 kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim 2025/2026. Menjamu Malut United di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Selasa (3/3/2026) malam, Laskar Sape Kerrab harus menyerah dengan skor tipis 1-2.

Penyerang asing Malut United, David da Silva, menjadi bintang lapangan dengan memborong dua gol kemenangan bagi tim tamu. Sementara itu, Madura United hanya mampu membalas satu gol melalui aksi Lulinha di babak kedua.

Jalannya Pertandingan

Tampil di depan pendukung sendiri, Madura United sebenarnya mendominasi penguasaan bola sejak menit awal. Namun, disiplinnya lini pertahanan Laskar Kie Raha membuat serangan yang Lulinha dan kawan-kawan bangun sering kandas di sepertiga akhir lapangan.

Keasyikan menyerang, gawang Madura United justru bobol pada menit ke-31. Berawal dari skema serangan balik cepat, Tyronne del Pino melepaskan umpan silang akurat yang bersambut sundulan tajam David da Silva. Skor 0-1 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Madura United mencoba meningkatkan intensitas serangan. Alih-alih menyamakan kedudukan, gawang mereka kembali kebobolan pada menit ke-58.

David da Silva kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan matang Frets Butuan. Brace ini sekaligus mengukuhkan posisi Da Silva di jajaran puncak top skor sementara musim ini.

Laskar Sape Kerrab baru bisa memperkecil ketinggalan pada menit ke-78 lewat sepakan terukur Lulinha setelah menerima assist Fransiskus Alesandro. Di sisa waktu pertandingan, Madura United terus menekan, namun skor 1-2 tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Insiden Medis di Masa Injury Time

Laga sempat terhenti beberapa saat di masa tambahan waktu akibat insiden yang menimpa bek Madura United, Mendonca. Pemain asal Portugal tersebut mengalami kolaps setelah terjadi benturan kepala yang cukup keras. Tim medis bergerak cepat dan ambulans sempat masuk lapangan untuk memberikan penanganan darurat sebelum sang pemain dilarikan ke rumah sakit terdekat.

Dampak ke Klasemen Sementara

Kekalahan ini membuat posisi Madura United kian terancam di papan bawah. Tim asuhan Carlos Parreira tertahan di peringkat ke-14 dengan koleksi 20 poin, hanya terpaut dua angka dari zona degradasi. Ini menjadi laga kesembilan secara beruntun bagi Madura United tanpa meraih kemenangan.

Di sisi lain, kemenangan krusial di Pamekasan membawa Malut United kokoh di posisi empat besar klasemen sementara dengan raihan 44 poin. Tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara ini terus menempel ketat tim-tim di tiga besar dalam perburuan gelar juara musim 2025/2026.

Susunan Pemain:

Madura United: Saputro; Hidayat, Ruxi, Mendonca, Sasongko; Iran Junior, Palic, Wehrmann; Afrisal, Riquelme, Lulinha.

Malut United: Alan; Tahar, Gustavo, Nilson Junior, Yance Sayuri; Tyronne del Pino, Setiawan, Cardoso; Yakob Sayuri, David da Silva, Frets Butuan.