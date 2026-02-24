Vitoria-Gasteiz (Lampost.co)—Drama empat gol tercipta di Estadio Mendizorroza saat tuan rumah Deportivo Alaves menahan imbang Girona dengan skor 2-2 dalam lanjutan La Liga pekan ke-25 musim 2025/2026, Selasa (24/2/2026) dini hari WIB. Penyerang andalan Alaves, Lucas Boye, tampil sebagai pahlawan dengan mencetak dua gol krusial.

Pertandingan yang berlangsung dengan intensitas tinggi ini mulai dengan keunggulan cepat tuan rumah. Saat laga baru berjalan lima menit, Lucas Boye berhasil menggetarkan jala gawang Girona yang dikawal kiper pinjaman anyar mereka, Marc-Andre ter Stegen. Boye memanfaatkan umpan silang akurat Youssef Enriquez untuk membawa Alaves unggul 1-0.

Girona yang datang dengan kepercayaan diri tinggi usai menumbangkan Barcelona pekan lalu, merespons dengan permainan menyerang yang agresif. Skuad asuhan Michel Sanchez akhirnya berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-31 melalui aksi Vladyslav Vanat yang memanfaatkan kemelut di depan gawang Antonio Sivera.

Girona Sempat Membalikkan Keadaan

Memasuki babak kedua, kendali permainan mulai beralih ke tangan tim tamu. Kehadiran Fran Beltran di lini tengah Girona memberikan stabilitas lebih bagi tim tamu.

Upaya Girona membuahkan hasil pada menit ke-73 lewat gol Viktor Tsygankov. Pemain asal Ukraina itu melepaskan tembakan melengkung yang gagal dihalau Sivera, membuat skor berbalik menjadi 1-2 untuk keunggulan tim tamu.

Saat kemenangan Girona seolah sudah di depan mata, Alaves yang kini di bawah asuhan Eduardo Coudet menolak menyerah. Dukungan penuh ribuan pendukung di Mendizorroza memompa semangat Los Babazorros.

Pada menit ke-88, Lucas Boye kembali membuktikan ketajamannya. Menyambut umpan lambung Victor Parada, Boye memenangkan duel udara melawan Vitor Reis dan melepaskan sundulan mematikan yang merobek gawang Ter Stegen.

Posisi Klasemen Sementara

Hasil imbang ini membuat posisi kedua tim di klasemen sementara La Liga 2025/2026 tidak berubah signifikan. Girona kini tertahan di peringkat ke-11 dengan koleksi 30 poin dari 25 pertandingan. Sementara itu, Deportivo Alaves berada di posisi ke-14 dengan raihan 27 poin.

Bagi Alaves, tambahan satu poin ini sangat berharga untuk menjaga jarak dari zona degradasi. Sebaliknya, bagi Girona, kegagalan mempertahankan keunggulan di menit-menit akhir menjadi evaluasi besar bagi Michel, terutama dalam menjaga konsentrasi lini pertahanan.

Susunan Pemain:

Deportivo Alaves: Sivera; Jonny Otto, Tenaglia, Parada, Enriquez; Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Alena; Toni Martinez, Lucas Boye.

Girona FC: Ter Stegen; Arnau Martinez, Vitor Reis, Axel Witsel, Gutierrez; Fran Beltran, Ounahi, Tsygankov; Claudio Echeverri, Vanat.