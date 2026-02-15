Amsterdam (Lampost.co)–Ajax Amsterdam menunjukkan taringnya saat menjamu Fortuna Sittard dalam lanjutan pekan ke-23 Eredivisie musim 2025/2026. Bertanding di Johan Cruijff ArenA Minggu (15/2/2026) dini hari WIB, skuad asuhan Francesco Farioli sukses mengamankan kemenangan telak 4-1.

Pertandingan ini menjadi sorotan publik sepak bola Tanah Air karena melibatkan dua penggawa Timnas Indonesia di kedua kubu. Justin Hubner tampil sejak menit awal mengisi posisi bek kiri Fortuna Sittard, sedangkan kiper anyar Ajax, Maarten Paes, yang baru datang dari FC Dallas, masuk daftar susunan pemain meski masih duduk di bangku cadangan.

Dominasi Total Ajax di Babak Pertama

Ajax langsung tancap gas sejak peluit pertama berbunyi. Namun, keunggulan tuan rumah sempat dibayangi kabar buruk saat pemain baru mereka dari Arsenal, Oleksandr Zinchenko, harus ditandu keluar lapangan pada menit ke-6 akibat cedera serius setelah berduel dengan pemain tamu.

Meski kehilangan Zinchenko, mentalitas De Godenzonen tidak goyah. Hanya semenit setelah Zinchenko keluar, Jorthy Mokio membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui penyelesaian dingin di dalam kotak penalti. Tekanan bertubi-tubi Ajax kembali membuahkan hasil pada menit ke-14 lewat aksi Rayane Bounida yang menggandakan skor menjadi 2-0.

Mika Godts makin membenamkan Fortuna Sittard setelah mencetak gol ketiga Ajax pada menit ke-24. Fortuna sempat memperkecil ketinggalan tepat sebelum turun minum setelah bek Ajax, Josip Sutalo, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-45. Skor 3-1 bertahan hingga jeda.

Brace Mika Godts Kunci Kemenangan

Memasuki babak kedua, Fortuna Sittard mencoba bangkit melalui skema serangan balik yang dimotori Justin Hubner dari sisi sayap. Namun, rapatnya barisan pertahanan Ajax membuat peluang tim tamu selalu kandas.

Ajax akhirnya mengunci kemenangan pada menit ke-81. Mika Godts mencatatkan namanya kembali di papan skor sekaligus mencetak brace setelah memanfaatkan umpan matang di lini depan. Hingga wasit Rob Dieperink meniup peluit panjang, skor 4-1 untuk keunggulan Ajax tidak berubah.

Posisi Klasemen Eredivisie 2026

Dengan tambahan tiga poin ini, Ajax Amsterdam naik ke posisi ketiga klasemen sementara Eredivisie dengan koleksi 42 poin dari 23 pertandingan. Mereka memiliki poin yang sama dengan Feyenoord di peringkat kedua, masih terpaut cukup jauh dari PSV Eindhoven yang kokoh di puncak dengan 59 poin.

Di sisi lain, kekalahan ini membuat Fortuna Sittard tertahan di posisi ke-12 dengan raihan 26 poin. Perjuangan Justin Hubner dan kawan-kawan untuk menembus papan tengah akan makin berat di pekan-pekan mendatang.

Susunan Pemain:

Ajax: Pasveer (GK); Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Henderson, Mokio, Bounida; Godts, Dolberg, Traore.

Cadangan: Maarten Paes, Rugani, Wijndal, Mannsverk, Taylor.

Fortuna Sittard: Branderhorst (GK); Pinto, Adewoye, Guth, Justin Hubner; Loreintz, Fosso, Bastien; Peterson, Bullaude, Aiko