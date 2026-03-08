Madrid (Lampost.co)–Atlético Madrid memetik kemenangan krusial dalam lanjutan La Liga musim 2025/2026 jornada ke-27. Bertanding di Riyadh Air Metropolitano, Minggu (8/3/2026) dini hari WIB, Los Colchoneros menyudahi perlawanan sengit Real Sociedad dengan skor tipis 3-2.

Pahlawan kemenangan tuan rumah kali ini adalah Nico González yang berhasil mencetak dua gol (brace), termasuk gol penentu pada menit-menit akhir pertandingan. Kemenangan ini memantapkan posisi Atlético di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol.

Jalannya Pertandingan

Laga baru berjalan lima menit, Atlético Madrid langsung menggebrak. Penyerang asal Norwegia, Alexander Sørloth, membuka keunggulan melalui penyelesaian dingin setelah menerima umpan sundulan bek José María Giménez. Skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah.

Baca juga: Gol Tunggal Lamine Yamal Bawa Barcelona Kokoh di Puncak Klasemen

Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama. Real Sociedad memberikan respons cepat pada menit ke-9. Mantan gelandang PSG, Carlos Soler, berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat sepakan kaki kiri akurat setelah memanfaatkan assist dari Luka Sucic. Intensitas pertandingan meningkat, namun skor imbang bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, pelatih Diego Simeone melakukan penyegaran di lini depan dengan memasukkan Antoine Griezmann dan Nico González. Strategi ini terbukti jitu. Menit ke-67, Nico González membawa Atlético kembali unggul 2-1 setelah menuntaskan kerja sama apik dengan Griezmann.

Real Sociedad yang tak mau menyerah langsung membalas semenit kemudian. Sang kapten, Mikel Oyarzabal, melepaskan tembakan spekulasi dari luar kotak penalti yang gagal dihalau Jan Oblak, mengubah skor menjadi 2-2 di menit ke-68.

Drama terjadi di menit ke-81. Berawal dari skema sepak pojok yang dikirimkan Matteo Ruggeri, Nico González kembali mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan tajam ke sudut gawang Álex Remiro. Gol tersebut menjadi yang terakhir dalam laga ini, memastikan Atlético mengamankan tiga poin penuh di hadapan publik sendiri.

Posisi Klasemen

Dengan tambahan tiga poin ini, Atlético Madrid kini mengoleksi 54 poin dari 27 pertandingan dan tetap kokoh di posisi ketiga klasemen. Mereka terus menempel ketat Real Madrid di posisi kedua dengan 63 poin dan Barcelona di puncak klasemen dengan 67 poin.

Sementara itu, kekalahan ini membuat Real Sociedad tertahan di peringkat kedelapan dengan koleksi 35 poin. Tim asuhan Pellegrino Matarazzo ini masih harus berjuang ekstra untuk bisa menembus zona kompetisi Eropa di sisa musim 2025/2026.

Susunan Pemain

Atlético Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, José María Giménez, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Koke, Rodrigo Mendoza, Thiago Almada, Giuliano Simeone; Alexander Sørloth, Ademola Lookman.

Real Sociedad: Álex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Jon Pacheco, Aihen Muñoz; Martin Zubimendi, Carlos Soler, Luka Sucic, Brais Méndez; Mikel Oyarzabal, Orri Óskarsson.