Manchester (Lampost.co)–Manchester City sukses mengamankan tiga poin krusial dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-27 musim 2025/2026. Bertanding di Etihad Stadium, Sabtu (21/2/2026) malam, skuad asuhan Pep Guardiola menang tipis 2-1 atas tamunya, Newcastle United.

Bintang muda yang tengah naik daun, Nico O’Reilly, menjadi pahlawan kemenangan The Citizens dengan memborong dua gol. Kemenangan ini membuat persaingan gelar juara makin panas, mengingat Manchester City kini hanya terpaut dua poin dari pemuncak klasemen sementara, Arsenal.

Jalannya Pertandingan

Tampil di depan pendukung sendiri, Manchester City langsung mengambil inisiatif serangan. Tekanan tinggi yang Rodri dan kolega terapkan membuahkan hasil pada menit ke-14.

Berawal dari penetrasi cepat Omar Marmoush, lalu menyodorkan bola kepada Nico O’Reilly yang melepaskan tendangan keras mendatar dari luar kotak penalti tanpa mampu kiper Nick Pope halau. Skor 1-0 untuk keunggulan City.

Newcastle United yang sempat tertekan perlahan mulai bangkit. Pada menit ke-22, The Magpies berhasil menyamakan kedudukan melalui serangan balik cepat. Lewis Hall mencetak gol perdananya musim ini setelah tendangannya berbelok arah akibat membentur bek City, membuat Gianluigi Donnarumma mati langkah. Kedudukan berubah menjadi 1-1.

Namun, kegembiraan tim tamu hanya bertahan lima menit. Pada menit ke-27, Erling Haaland yang bergerak melebar mengirimkan umpan silang akurat ke jantung pertahanan Newcastle. O’Reilly kembali menunjukkan kelasnya dengan memenangi duel udara dan menyundul bola ke pojok kanan gawang. Skor 2-1 bertahan hingga turun minum.

Ketangguhan Lini Belakang City

Memasuki babak kedua, Newcastle United mencoba meningkatkan intensitas serangan melalui Anthony Gordon dan Harvey Barnes. Beberapa peluang emas tercipta, termasuk tendangan Gordon yang memaksa Donnarumma melakukan penyelamatan gemilang pada menit ke-65.

Pasukan Eddie Howe hampir saja menyamakan kedudukan di masa injury time melalui sundulan Malick Thiaw, namun kesigapan lini belakang City di bawah komando Ruben Dias memastikan skor tetap tidak berubah hingga peluit panjang berbunyi.

Klasemen Liga Inggris 2026

Dengan hasil ini, Manchester City mengoleksi 56 poin dari 27 pertandingan, menempel ketat Arsenal yang berada di puncak klasemen dengan 58 poin. Arsenal akan melakoni laga berat dalam derbi London Utara melawan Tottenham Hotspur, Minggu (22/2/2026).

Sementara itu, Newcastle United tertahan di posisi ke-10 dengan raihan 36 poin. Ambisi mereka untuk merangkak ke zona Eropa makin berat di sisa musim ini.

Susunan Pemain

Manchester City (4-3-3): Donnarumma; Marc Guehi, Ruben Dias, Nathan Ake, Rayan Ait-Nouri; Matheus Nunes, Tijjani Reijnders, Nico O’Reilly; Phil Foden, Omar Marmoush, Erling Haaland.

Pelatih: Pep Guardiola

Newcastle United (4-3-3): Nick Pope; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Dan Burn, Lewis Hall; Sandro Tonali, Jacob Ramsey, Bruno Guimaraes; Anthony Gordon, Harvey Barnes, Alexander Isak.

Pelatih: Eddie Howe