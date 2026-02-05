Troyes (Lampost.co)—Langkah fantastis ESTAC Troyes di ajang Piala Prancis (Coupe de France) 2025/2026 akhirnya terhenti. Bertanding di hadapan pendukung sendiri di Stade de l’Aube, Kamis (5/2/2026) dini hari WIB, pemuncak klasemen Ligue 2 tersebut harus mengakui keunggulan raksasa Ligue 1, RC Lens, dengan skor mencolok 2-4.

Pertandingan babak 16 besar ini berlangsung sengit sejak menit awal. Lens yang datang sebagai tim tamu sekaligus penantang gelar juara Ligue 1 musim ini langsung mengambil inisiatif serangan. Namun, Troyes yang tampil disiplin sempat menyulitkan barisan depan skuad asuhan Pierre Sage.

Jalannya Pertandingan

Kebuntuan baru pecah pada menit ke-41. Kapten Lens, Florian Sotoca, berhasil mengonversi umpan silang akurat dari Matthieu Udol menjadi gol melalui sundulan tajam yang tidak mampu dijangkau kiper Hillel Konaté. Skor 1-0 untuk Lens.

Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama. Di masa injury time babak pertama (45+4′), Martin Adeline berhasil menyamakan kedudukan untuk Troyes. Sepakan kerasnya yang sempat membentur pemain bertahan Lens mengecoh kiper lawan dan mengubah skor menjadi 1-1 saat turun minum.

Dominasi Lens di Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Lens meningkatkan intensitas serangan secara signifikan. Lima menit setelah babak kedua dimulai, Abdallah Sima kembali membawa Lens unggul melalui gol sundulannya, kembali memanfaatkan assist dari Udol.

Hanya berselang dua menit, tepatnya menit ke-52, Andrija Bulatovic memperlebar jarak menjadi 3-1 melalui penyelesaian tenang di dalam kotak penalti. Pesta gol Sang et Or berlanjut pada menit ke-58 ketika Abdallah Sima mencetak gol keduanya malam itu setelah menerima umpan dari Sotoca, mengubah skor menjadi 4-1.

Troyes sempat memberikan harapan bagi pendukungnya setelah Renaud Ripart mencetak gol perkecil kedudukan menjadi 2-4 pada menit ke-63. Meskipun Troyes terus menekan di sisa waktu pertandingan, pertahanan kokoh Lens yang digalang Ruben Aguilar dkk tetap tidak tergoyahkan hingga peluit panjang berbunyi.

Statistik Utama Pertandingan

Skor Akhir: Troyes 2 – 4 Lens

Penguasaan Bola: Troyes 41% – 59% Lens

Total Tembakan: Troyes 16 – 15 Lens

Tembakan Tepat Sasaran: Troyes 9 – 9 Lens

Ambisi Gelar Ganda RC Lens

Kemenangan ini memastikan Lens melaju ke babak perempat final Piala Prancis 2026. Hasil ini juga menjaga momentum positif mereka di musim 2025/2026, di mana Lens saat ini juga tengah bersaing ketat dengan PSG di posisi dua teratas klasemen Ligue 1.

Bagi Troyes, kekalahan ini membuat mereka kini bisa sepenuhnya fokus pada upaya promosi ke kasta tertinggi. Saat ini, tim berjuluk Les Champenois tersebut masih kokoh di puncak klasemen Ligue 2 dan menjadi kandidat terkuat untuk kembali ke Ligue 1 musim depan.

Susunan pemain:

Troyes: Hillel Konaté (GK); Monfray, Ouzenadji, Gambor; Adeline, Diop, Odede, Donkor; Ripart, El Idrissy, Ifnaoui.

RC Lens: Risser (GK); Matthieu Udol, Ruben Aguilar, Masuaku; Florian Sotoca, Abdallah Sima, Andrija Bulatovic, Rayan Fofana, Allan Saint-Maximin, Said, Abdulhamid.