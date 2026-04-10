Bangkok (Lampost.co)–Kabar membanggakan datang dari arena futsal Asia Tenggara. Timnas Futsal Indonesia resmi memastikan langkah ke babak final Kejuaraan ASEAN Futsal 2026 setelah memenangi laga dramatis kontra rival abadi, Vietnam, di babak semifinal. Bertanding di Nonthaburi Hall, Bangkok, Thailand, Jumat (10/4/2026), skuad asuhan pelatih Hector Souto sukses menyudahi perlawanan sengit tim Negeri Naga Biru dengan skor ketat 3-2.

Kemenangan ini membawa Indonesia selangkah lebih dekat menuju takhta juara. Performa disiplin dan mentalitas baja menjadi kunci utama keberhasilan Muhammad Albagir dan kawan-kawan dalam meredam agresivitas Vietnam sepanjang 40 menit pertandingan.

Dominasi Babak Pertama dan Dwidaya Andarias Kareth

Sejak peluit pertama berbunyi, Indonesia langsung menerapkan sistem pressing ketat yang sangat agresif. Strategi ini terbukti efektif membuat para pemain Vietnam kesulitan mengembangkan permainan dan sering melakukan kesalahan sendiri di area pertahanan.

Kebuntuan akhirnya pecah melalui aksi Andarias Kareth. Memanfaatkan kesalahan koordinasi lini belakang lawan, Kareth dengan tenang menyarangkan bola untuk membawa Indonesia unggul 1-0.

Gol ini menjadi pemantik kepercayaan diri skuad Garuda. Menjelang akhir babak pertama, Kareth kembali menunjukkan kelasnya. Melalui sepakan kaki kiri yang mematikan, ia mencatatkan gol kedua sekaligus menutup paruh pertama dengan keunggulan nyaman 2-0 untuk Indonesia.

Drama Babak Kedua: Serangan Balik dan Pertahanan Kokoh

Memasuki babak kedua, Vietnam yang tertinggal langsung menaikkan intensitas serangan. Mereka sempat mengejutkan lini pertahanan Indonesia dengan mencetak gol cepat pada menit ke-22, mengubah skor menjadi 2-1.

Namun, Indonesia menunjukkan mentalitas juara. Tidak butuh waktu lama, sebuah skema serangan balik cepat yang sangat rapi berhasil Muhammad Sanjaya selesaikan dengan sempurna untuk memperlebar jarak menjadi 3-1.

Pertandingan makin panas ketika Vietnam kembali mencetak gol pada menit ke-30, membuat kedudukan menjadi 3-2. Di sepuluh menit terakhir, gawang Indonesia terus digempur.

Keberuntungan sempat menaungi Indonesia saat beberapa peluang emas Vietnam hanya membentur tiang gawang. Ketangguhan kiper Muhammad Albagir dalam menghalau bola-bola sulit juga menjadi faktor penentu kemenangan hingga peluit panjang berbunyi.

Dengan kemenangan ini, Indonesia kini tinggal menunggu lawan di partai puncak untuk memperebutkan gelar raja futsal Asia Tenggara. Harapannya perjuangan luar biasa di semifinal menjadi modal berharga untuk membawa pulang trofi juara ke Tanah Air.

Daftar Pemain

Indonesia: Muhammad Albagir, Dewa Rizki Amanda, Andres Dwi Persada Putra, Andarias Kareth, Guntur Sulistyo Ariwibowo. Pemain Pengganti: Angga Ariansyah, Cris Daniel Yeimo, Dipo Arrahman, Piter Everardus Masriat, Mohammad Rizky Fauzan, Aditya Priambudi Wibowo, Muhammad Sanjaya, Yogi Saputra, Muhammad Imam Anshori Rahman.

Vietnam: Pham Van Tu, Nguyen Da Hai, Vu Ngoc Anh, Tu Minh Quang, Nhan Gia Hung. Pemain Pengganti: Nguyen Manh Dung, Ho Van Y, Tran Quang Nguyen, Trinh Cong Dai, Tran Thai Huy, Nguyen Thihh Phat, Dinh Cong Vien.