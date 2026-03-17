Rennes (Lampost.co)–LOSC Lille berhasil membawa pulang tiga poin penting dalam lanjutan kompetisi Ligue 1 musim 2025/2026. Bertandang ke markas Stade Rennais di Roazhon Park, Minggu (15/3/2026) malam, tim tamu sukses mengamankan kemenangan tipis 1-2.

Kemenangan ini terasa istimewa bagi publik sepak bola Indonesia karena bek sayap Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, tampil penuh selama 90 menit. Verdonk menjadi pilar penting di lini belakang Les Dogues dalam meredam agresivitas serangan tuan rumah yang dimotori Estéban Lepaul.

Jalannya Pertandingan

Laga berjalan sengit sejak peluit pertama berbunyi. Lille yang mengincar zona Eropa langsung mengambil inisiatif serangan.

Aksi gemilang penyerang muda Matias Fernandez-Pardo membuka keunggulan Lille pada menit ke-59. Memanfaatkan kecepatan di sisi sayap, ia berhasil menaklukkan kiper Rennes dan membawa Lille unggul 1-0.

Lille sempat memperlebar jarak menjadi 2-0 tidak lama kemudian, yang membuat tekanan bagi Rennes makin berat. Namun, tuan rumah tidak tinggal diam. Pada menit ke-66, penyerang andalan Rennes, Estéban Lepaul, berhasil memperkecil ketinggalan menjadi 1-2 melalui sepakan kerasnya. Gol tersebut merupakan gol ke-14 Lepaul di musim ini, yang sekaligus mengukuhkan posisinya di papan atas daftar top skor sementara Ligue 1.

Memasuki sepuluh menit terakhir, Rennes mengurung pertahanan Lille. Namun, kedisiplinan barisan pertahanan Lille yang dipimpin pemain-pemain veteran serta kontribusi solid Calvin Verdonk berhasil mematahkan setiap peluang yang tercipta. Skor 1-2 bertahan hingga laga usai.

Rapor Calvin Verdonk

Calvin Verdonk mencatatkan performa impresif dalam pertandingan ini. Beroperasi di sisi kiri pertahanan, Verdonk melakukan beberapa intersep krusial dan memenangkan duel satu lawan satu melawan Arnaud Nordin. Performa konsisten pemain nasional Indonesia ini makin memperkuat posisinya sebagai starter reguler di bawah asuhan pelatih Lille pada musim 2026 ini.

Implikasi Klasemen

Dengan hasil ini, LOSC Lille resmi merangsek naik ke posisi ke-5 klasemen sementara Ligue 1 dengan koleksi 40 poin dari 26 pertandingan. Mereka kini berada di jalur yang tepat untuk mengamankan tiket kompetisi Eropa musim depan.

Sebaliknya, kekalahan ini membuat Stade Rennais harus turun ke peringkat ke-7. Meskipun tampil dominan dalam penguasaan bola mencapai 60 persen, efektivitas penyelesaian akhir menjadi pekerjaan rumah besar bagi klub berjuluk Les Rouge et Noir tersebut.

Susunan Pemain

Stade Rennais: Samba; Brassier, Rouault, Nagida; M. Camara, Valentin Rongier, Ludovic Blas, Arnaud Nordin; Estéban Lepaul, Breel Embolo.

LOSC Lille: Berke Ozer; Calvin Verdonk, Aissa Mandi, Alexsandro, Bafode Diakite; Benjamin Andre, Angel Gomes, Matias Fernandez-Pardo; Olivier Giroud, Jonathan David.