Hull (Lampost.co)–Chelsea menunjukkan kelasnya sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala FA 2026. Bertandang ke MKM Stadium dalam laga putaran keempat pada Jumat (13/2/2026) malam waktu setempat, The Blues tampil dominan dengan melumat tuan rumah Hull City empat gol tanpa balas.

Kemenangan telak ini menjadi momen emosional bagi manajer Chelsea, Liam Rosenior. Kembali ke stadion yang pernah membesarkan namanya, Rosenior membuktikan racikan taktiknya terlalu tangguh bagi Hull City yang kini di bawah asuhan Sergej Jakirović.

Dominasi Pedro Neto dan Magis Estevao

Bintang asal Portugal, Pedro Neto, menjadi pahlawan kemenangan dengan mencatatkan hattrick. Neto membuka keunggulan pada menit ke-40 melalui penyelesaian dingin setelah menerima umpan matang Liam Delap. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Chelsea tidak mengendurkan serangan. Neto kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-51. Menit ke-59, wonderkid Brasil Estevao Willian menambah derita tuan rumah lewat gol cantiknya yang memanfaatkan umpan terobosan.

Hattrick Neto pada menit ke-71 menutup pesta gol Chelsea. Menariknya, Liam Delap yang musim lalu sempat dipinjamkan ke Hull City, tampil luar biasa dengan sumbangan tiga assist dalam pertandingan ini. Ia seolah memberikan “luka” bagi mantan klubnya tersebut lewat performa kreatif di lini depan.

Statistik Pertandingan

Chelsea mendominasi penguasaan bola hingga 65 persen dengan total 18 tembakan, di mana 10 di antaranya mengarah tepat ke gawang yang dijaga Dillon Phillips. Sebaliknya, Hull City yang saat ini duduk di peringkat keempat Championship, hanya mampu melepaskan dua tembakan tepat sasaran sepanjang laga.

Kehadiran 24.320 penonton di MKM Stadium menjadi saksi betapa lebarnya jarak kualitas antara tim papan atas Premier League dengan penghuni divisi kedua, meskipun Hull City sempat memberikan perlawanan sengit di awal babak pertama.

Menanti Undian Putaran Kelima

Dengan hasil ini, Chelsea melaju ke babak 16 besar atau putaran kelima Piala FA 2026. Pengundian akan berlangsung Senin (16/2/2026). Beberapa tim besar lainnya seperti Manchester City dan Arsenal juga masih bertahan di kompetisi tertua di dunia ini.

Bagi Liam Rosenior, kemenangan ini makin memperkokoh posisinya di kursi kepelatihan Stamford Bridge. Sekaligus menjaga peluang Chelsea untuk meraih trofi domestik musim ini di tengah persaingan ketat di zona empat besar Premier League.

Susunan Pemain:

Hull City (4-2-3-1): Phillips; Coyle, McNair, Egan, Giles; Hadziahmetovic, Slater; Hirakawa, Millar, Koumas; Burns.

Chelsea (4-3-3): Robert Sanchez; Reece James, Wesley Fofana, Hato, Sarr; Moises Caicedo, Andrey Santos, Enzo Fernandez; Estevao, Liam Delap, Pedro Neto.

